Konference IZOLACE řešila obálku budov včetně technických souvislostí a detailů

To, co dává dohromady všechny stavařské profese, je konference IZOLACE na letňanském výstavišti v rámci souběhu veletrhů FOR PASIV, FOR THERM, FOR WOOD a STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO. Připomíná nejenom řemeslný um střechařů, klempířů a tesařů, ale také těch odborníků, kteří řeší současnou moderní budovu jako celek. 26. ročník konference si kladl za cíl poskytnout konkrétní návody na řešení konstrukčních problémů a popsat obálku budovy v technických souvislostech a detailech. Nabízíme malou rekapitulaci.

Zvolené téma jde podle vyjádření organizátorů konference vždy ruku v ruce s moderními trendy ve stavebnictví. I tentokrát měla akce obsahovat vše, co je nutné vědět o současných střechách a obálkách budov v souvislosti s novými technologiemi a materiály. Je patrné, že profese střechaře se mění a s ním i celá řada osvědčených definic a postupů. Na nejvíce exponovanou konstrukční část budovy se dnes pohlíží naprosto jinak. Důvodem je kromě jiného i rozšíření funkce střech a koneckonců i samotných budov. Střechy mohu být zahradou, hřištěm, parkovištěm či fotovoltaickou elektrárnou; obálka budovy vertikální zahradou či skleněnou samočisticí plochou ekologického, energeticky úsporného objektu. Z výše uvedeného pak vyplývá, že střechy a obálky budov by měly navrhovat a realizovat pouze skuteční odborníci, kteří mají zájem o permanentní vzdělávání v oboru. Ve stavebnictví se aktuálně preferuje práce v širších týmech, kde mají kromě stavařů a statiků své místo také urbanisté, architekti či nejrůznější IT profese.

Spojení střechařské tradice a modernity

Pořadatelem konferencí IZOLACE je Expertní a projektová kancelář A.W.A.L., odbornost obsahu letos garantují doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., z ČVUT Praha, Ing. Lubomír Keim, CSc., předseda TNK 65 – Izolace staveb, a pánové Ing. Ivan Misar, Ph.D., Ing. Marcel Pelech, Ph.D. a Dr. Ing. Petr Jůn za pořadatele. Výše jmenovaní akademici se ujali také role moderátorů jednotlivých bloků. Kromě tradičního vzpomínání na významné osobnosti oboru – letos to byl Záviš Bozděch, nestor asfaltových izolací – je na konferencích stále přítomno jméno Antonína Fajkoše, po němž byla pojmenována soutěž studentů stavebních vysokých škol (Memoriál Antonína Fajkoše). Neodmyslitelně sem patří také docent František Kulhánek, který přivedl do praxe několik generací stavebních inženýrů a konferenci dlouhou dobu předsedal. Mostem mezi českou a slovenskou odbornou veřejností je profesor Jozef Oláh, který přivádí do Prahy slovenské přednášející a podílí se rovněž na přípravě sympózia Strechy, pořádaném každoročně v Bratislavě Cechem strechárov. Jedním ze zakladatelů konference a dlouholetým odborným garantem je docent Marek Novotný, který se nyní objevuje spíše v roli pozorovatele a glosátora.

„Vždy je důležité se potkávat, vzájemně se učit a předávat si informace. To proto, aby již jednou nabyté zkušenosti nezmizely v propadlišti dějin a nebylo nutné je znovu objevovat. Současné doba má totiž jeden závažný nešvar – je velmi uspěchaná. Konference je asi jediným místem, kde se příliš nepospíchá a je čas se fyzicky potkávat. Nikdy jsme si nevedli statistiky o počtu návštěvníků nebo přednášejících, nicméně kapacitu sálu na výstavišti jsme vždy zaplnili. To představuje rok co rok okolo dvou stovek posluchačů, kteří si udělají čas a přijdou si poslechnout novinky z oboru, nebo alespoň pozdravit své přátele a kamarády,“ podotýká Marek Novotný.

Vše od střechy, přes fasádu až po spodní stavbu

Už samotný pohled do programu sliboval nevšední zážitek. Konferenční sál na výstavišti v pražských Letňanech byl opět zaplněn, hlavní téma bylo atraktivní, navíc mělo poskytnout návody na řešení problematických částí konstrukce. Program 26. ročníku konference přilákal letos do sálu 160 posluchačů s možností vyslechnout 19 vystoupení. Vysoce sledovaná byla například přednáška Romana Vomlely z Metrostavu, který ukázal netradiční konstrukční detaily a technické souvislosti u obálek chladíren a mrazíren, a to včetně návodu, jak řešit přechody izolací u sousedících prostorů s různými tepelnými režimy. Z hlediska inovací jistě zaujala i přednáška Jana Dvořáka z firmy EJOT s návrhem kotvení spádových izolací pomocí nastavitelných kotevních prvků, jež umožňují přesné a bezpečné upevnění takřka všech izolačních materiálů. Důležité je vzpomenout i slovenské kolegy. Peter Juráš ze Žilinské univerzity se věnoval tématu střešních dřevěných prvků a Milan Palko z STU Bratislava tématu vlhkostí problémy a hydroizolační bezpečnost na plochách střech. Své místo měly v programu i šikmé střechy. Jan Rypl ze společnosti JUTA vysvětlil, jak poznat, že instalovanou podstřešní membránu můžete použít i jako bezpečné provizorní zakrytí střechy.

Podle vyjádření organizátora konference vyvolalo nejvíce zájmu a patřičných emocí vystoupení Jana Klečky (ČKAIT) a Jana Synka z České hydroizolační společnosti (ČHIS). Svoji „emoční váhu“ mělo také vystoupení Rudolfa Pruse z firmy Wienerberger. Ten na fotografiích sugestivně dokumentoval, jak dopadla střecha bungalovu, která nebyla provedena podle pravidel.

„V souvislosti se zavedení Nového stavebního zákona byla velmi vítaná přednáška Jana Klečky, který seznámil přítomné s požadavky týkající se obálky budov. Diskuzi vyvolalo též vystoupení Jaroslava Synka. Připomenul, že v případě ochrany podzemních konstrukcí proti vodě nejde jen o hydroizolační schopnosti, ale také o jejich trvání po celou dobu životnosti stavby. Na něj pak navázal Martin Jiránek z ČVUT Praha, který konstatoval, že i malé poškození hydroizolace má velký vliv na výsledný součinitel difuze radonu (radonový odpor), proto je třeba hydroizolace chránit před sebemenším poškozením a dbát na těsnost spojů,“ prozradil za organizátory Marcel Pelech a připomněl, že na konferenci zazněla i celá řada dalších příspěvků a ožehavých témat, jež budou součástí dílčích seminářů a konzultací v rámci Expertní a projektové kanceláře A.W.A.L, nebo se budou řešit přímo u zástupců prezentujících se firem.

Další informace a detailní obsah přednášek bude postupně zveřejněn pořadatelem konference, a to včetně obsahu minulých konferencí IZOLACE.