Vzdělávací kurz ES-SO Smart Solar Shading Advisor
23. dubna 2026 úspěšně ukončilo dalších 13 účastníků vzdělávací kurz v oboru stínicí techniky ES-SO Smart Solar Shading Advisor. Poprvé se konal v českém jazyce a vedl ho Ing. Petr Kříž – certifikovaný trenér ES-SO Academy.
Absolventi kurzu ES-SO Smart Solar Shading Advisor ve Velké Bíteši, 23. 4. 2026. Firmy, jejichž zaměstnanci tento kurz absolvovali, mají právo používat jeho logo při své obchodní komunikaci.
Tento kurz byl sestaven ve spolupráci členů evropského svazu stínicí techniky ES-SO (European Solar-Shading Organisation) a zúčastnit se ho můžete pouze pokud jste členem asociace, která je členem ES-SO. Zástupcem oboru stínicí techniky v ES-SO pro Českou republiku je Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST).
Tento kurz vám zajistí dostatečné znalosti a terminologii pro komunikaci se zákazníky, obchodními partnery nebo zástupci jiných souvisejících odvětví. Připraví vás na komplexní a správné vysvětlení přínosů stínění. Účastníci mají k dispozici výsledky odborných studií, průzkumů, a také příklady z praxe. Tento informacemi nabitý praktický výcvik od základů až po odborné argumenty je doplněn o praktické úkoly během výuky.
O čem kurz Advisor je?
Vezmete to od základu: v úvodu se seznámíte s aktuální situací v oboru stínicí techniky. Následují informace o slunečním záření a jeho vlivu na Zemi, a to jak z hlediska tepelného, tak i světelného záření.
Budete se zabývat různými druhy uživatelského komfortu. Dozvíte se například:
- které faktory ovlivňují tepelný komfort uživatelů budov a jaký mají tyto faktory vliv na lidské zdraví,
- co je to vizuální komfort a jak se dá měřit, nechybí ani vnímání barev,
- či jakým způsobem a do jaké míry ovlivňuje stínicí technika akustický komfort.
Při správném využívání přínosů stínicí techniky je pak zřejmý i její příznivý vliv v environmentální oblasti, kde pomáhá snížit emise CO2.
Stínicí technika a energie na chlazení a vytápění. Odborná studie společnosti Guidehouse prokázala, že nespornou výhodou stínicí techniky je to, že zabraňuje přehřívání budov pasivním způsobem. Stejným způsobem pomáhá šetřit energii na vytápění, neboť brání úniku tepla z místností, což bylo prokázáno měřeními v University of Salford v Manchesteru. Důsledkem obou těchto faktorů je pak příznivý vliv stínění nejen na energetickou, ale také ekonomickou bilanci budov, neboť úspory energie dnes více než kdy dříve souvisejí s ekonomikou. A tento fakt je o to významnější, oč více se u stínicí techniky využívá její automatizace a napojení na řídicí systémy budov.
Proč absolvovat kurz ES-SO Smart Solar Shading Advisor?
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu obdržíte certifikát ES-SO Smart Solar Shading Advisor, a tím získáte mj. nárok absolvovat vyšší úroveň vzdělávání v rámci ES-SO akademie – kurz EXPERT.
To ale není jedinou výhodou kurzu. Mnohem cennější jsou informace, které účastník získá. Přidělený certifikát má pro držitele další přínosy:
- odliší vás od konkurence a zaměření výhradně na cenu tím, že vám umožní komplexně a správně vysvětlit řešení, která poskytují stínicí systémy,
- poskytne vám širší vhled do role stínění v kontextu budovy a usnadní tak diskusi s architekty, projektanty, developery atd.,
- pomůže vám „získat místo u jednacího stolu“ při rozhodování o budoucí podobě budov a kvalitě života v nich.
„Získáním znalostí si získáte respekt a důvěru. Když vám zákazníci začnou důvěřovat, dovolí vám ovlivňovat jejich rozhodnutí. To pomůže dlouhodobě rozvíjet vaše podnikání.“ Anders Hall, předseda představenstva ES-SO.
Svaz podnikatelů ve stínicí technice bude připravovat i další kurzy ADVISOR a nabízet je svým členům. Obor stínicí techniky v České republice tak bude získávat další a další fundované odborníky.
SVAZ PODNIKATELŮ VE STÍNICÍ TECHNICE (SPST) je nástupnickou organizací SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ (SVST), které bylo zaregistrováno 1. října 2009. Účelem svazu je především sdružovat firmy, zabývající se oborem stínicí techniky, ...