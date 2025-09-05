Stínicí technika na veletrhu FOR ARCH 2025
Konference Stínicí technika v historických budovách se bude konat ve středu 17. září 2025 od 10.30 ve Vstupní hale II, sále č. 1. Jaké jsou nebo nejsou možnosti nové aplikace stínicí techniky na těchto budovách, případně její obnovy?
Jako již tradičně bude na veletrhu FOR ARCH (16.–20. září 2025) Svaz podnikatelů ve stínicí technice zastupovat obor stínicí techniky a komunikovat jak s odbornou, tak i laickou veřejností.
Návštěvníkům veletrhu poradíme s výběrem vhodného stínění jak pro interiér, tak exteriér, vysvětlíme, jaký má stínicí technika vliv na úspory energie domu či bytu. Náš poradenský stánek najdete v hale č. 3, na stánku 3C01.
Odborníkům pak bude již tradičně určena konference o stínicí technice, tentokrát na téma STÍNICÍ TECHNIKA V HISTORICKÝCH BUDOVÁCH, která se bude konat ve středu 17. září 2025 od 10.30 do 14.30 h ve Vstupní hale II, sále č. 1.
Tentokrát se podíváme na stínicí techniku jednak z hlediska její vlastní historie, ale také z hlediska jejího použití na historických budovách, ať už památkově chráněných či nikoli. Jaké jsou nebo nejsou možnosti její nové aplikace na těchto budovách, případně obnovy tam, kde již v minulosti stínicí technika použita byla.
Program:
- Z historie stínicí techniky inspirace z domova i zahraničí: Ing. Š. Lubinová, Svaz podnikatelů ve stínicí technice
- Stínicí technika v historických budovách – legislativa: Ing. M. Čejka, Centrum pasivního domu
- Hrad Castello Lambertini v Poggio Renatico (Ferrara) – Obnova mezi pamětí a inovací: S. Ballóková, Serge Ferrari S.A.S.
- Od domečku k zámku: Ing. M. Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
- Stínění, památková péče, případová studie: Ing. arch. J. Smola, Centrum pasivního domu
- Stínicí technika v historických budovách – moderní bezdrátové řešení Heli IQ: J. Krieger, LG Electric
- Diskusní panel: Příklady ze zahraničí - inspirace pro nás?
- Soutěž REALIZACE ROKU 2024 VE STÍNICÍ TECHNICE
Bližší informace a možnost registrace naleznete ZDE. (nebo … naleznete na www.spst-stineni.cz/aktuality).
SVAZ PODNIKATELŮ VE STÍNICÍ TECHNICE (SPST) je nástupnickou organizací SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ (SVST), které bylo zaregistrováno 1. října 2009. Účelem svazu je především sdružovat firmy, zabývající se oborem stínicí techniky, ...