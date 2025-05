Stavba / Regenerace domů / Potenciál energetických úspor při rekonstrukcích a renovacích

Potenciál energetických úspor při rekonstrukcích a renovacích

Evropa si podpisem tzv. „Pařížské dohody“ v roce 2015 stanovila ambiciózní cíle v oblasti klimatu: do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 se stát klimaticky neutrální. A protože největším spotřebitelem energie v Evropě jsou budovy, dostává se i výstavba rodinných domů a veřejných budov do hledáčku potenciálu energetických úspor. Podívali jsme se společně s odborníky z firmy Zehnder, která je evropskou jedničkou v rekuperacích a v ocelových článkových radiátorech, na potenciál úspor při rekonstrukcích a renovacích rodinných domů a bytů.