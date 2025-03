Stavba / Regenerace domů / Obří EPC projekt ve Středočeském kraji ušetří 470 mil. Kč. K úsporám výrazně přispěje ČEZ ESCO

Obří EPC projekt ve Středočeském kraji ušetří 470 mil. Kč. K úsporám výrazně přispěje ČEZ ESCO

Středočeský kraj spouští jeden z nejrozsáhlejších a investičně největších EPC projektů v Česku. Kraji by měl celkově v příštích deseti letech ušetřit 470 mil. Kč na energiích v desítkách budov. O velkou část úsporných opatření se postará společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO, která zrealizuje tři velké úsporné balíčky. Jen ty kraji v příštích 10 letech ušetří přes 150 milionů korun.

Renovací od ENESA projde celkem 22 objektů a areálů v Rakovníků, Kladně, Příbrami, Zdicích a dalších středočeských městech a obcích. EPC projekt se bude týkat škol, domovů sociální péče nebo třeba rakovnické Rabasovy galerie. Za výši úspor ručí, jako u dalších podobných projektů, dodavatel ENESA.

V Kladně se zmodernizuje Střední odborné učiliště a praktická škola, sportovní gymnázium, trojice průmyslových škol a obchodní akademie, stejně jako poskytovatel sociálních služeb Zahrada. V případě Rakovníka půjde o Rabasovu galerii, Masarykovu obchodní akademii a Střední zemědělskou školu, Střední průmyslovou školu Emila Kolbena a základní školu Rakovník. Součástí projektu jsou i školy a veřejné budovy v dalších částech Středočeského kraje. Například v Mělníku, Křivoklátě, Zdicích nebo v Příbrami.

„S EPC projekty máme ve Středočeském kraji dlouhodobě dobré zkušenosti, například z nemocnic v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře. Do projektů energetických úspor krajských budov jsme již investovali přes 3 miliardy korun. Těší nás, že náš strategický přístup k energetické účinnosti byl již potřetí oceněn v soutěži o Nejlepší připravovaný EPC projekt, kterou pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb. Nyní pokračujeme v dalších dvou významných městech našeho regionu – Rakovníku a Kladně. Kraj spravuje stovky budov a postupně chceme rozšiřovat energeticky úsporná opatření i v dalších objektech. Takto ušetřené finance pak můžeme využít na rozvoj kraje, například ve školství nebo modernizaci infrastruktury,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Součástí úsporných opatření jsou výměny zdrojů tepla, stavební úpravy (zateplení stěn, zateplení střech a stropů), výměna osvětlení, vzduchotechnika a zpětné získávání tepla pro školské objekty, výměna rozvodů, modernizace regulace teploty v místnostech, úsporná opatření na vodě a kompletní výměna elektroinstalace.

Součástí EPC projektu jsou také fotovoltaické elektrárny, kterými ENESA osadí střechy vybraných objektů o celkovém výkonu skoro 0,5 MW. Solární panely pokryjí střechy většiny rekonstruovaných škol nebo sídla středočeské záchranné služby. „Municipality a kraje mají o projekty energetických úspor stále větší zájem, z čehož mám velikou radost. Je skvělé, že i tady ve Středočeském kraji si plně uvědomují potenciál energetických úspor a nechtějí zbytečně vynakládat veřejné prostředky na energie. S naší pomocí tak kraje dávají nový kabát školám, centrům sociálních služeb, knihovnám a dalším veřejným objektům, jejichž energetická náročnost neodpovídá dnešním standardům. Věřím, že tento trend budou následovat i další české regiony. Stále máme v Česku tisíce budov, kterým by EPC mohlo dodat novou moderní tvář,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

EPC projekt nepředstavuje pro Středočeský kraj jen výraznou úsporu veřejných peněz. Celková modernizace budov sníží také emise CO2 a výrazně zvýší komfort pro uživatele objektů. „Školy i další objekty, které jsme pro tento projekt vybrali, jsou často desítky let staré a jejich provoz neodpovídá standardům 21. století. Jejich energetická i stavební modernizace bude znamenat zlepšení jejich energetické náročnosti a stanou se příjemnějším místem pro jejich uživatele. Rádi bychom v podobných projektech pokračovali i v dalších letech,“ dodává Jan Skopeček, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování, dotací a sportu.

Stavební práce a modernizace budou zahájeny v červnu a budou trvat do konce příštího roku. „Komunikace s krajem je od začátku našich jednání velmi otevřená a konstruktivní. I proto se nám podařilo smlouvu uzavřít v poměrně krátkém čase a již brzy budeme moci zahájit samotné práce. Co do rozsahu se jedná o jeden z největších projektů energetických úspor v České republice. Region s naší pomocí uspoří desítky milionů korun, a navíc výrazně zvýší hodnotu renovovaných nemovitostí,“ vysvětluje Pavol Fraňo, generální ředitel ENESA.

EPC projekt ENESA v číslech:

Garantovaná roční úspora nákladů na energie: 15 mil. korun Délka poskytování garance úspor: 10 let Garantovaná úspora celkem: 150 mil. korun Počet objektů/areálů: 22

Roční garantovaná úspora v technických jednotkách: