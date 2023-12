Rekonstrukce a provoz bytových domů 2023: tipy pro správce bytových družstev a SVJ

Revitalizace bytového domu dnes znamená především snižování energetické náročnosti, ale instalaci fotovoltaiky, zavádění dálkových odečtů nebo rekonstrukci kotelen. Na otázky okolo údržby a správy bytových domů odpovídali odborníci na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů 2023, kterou pořádala redakce TZB-info.

Na konferenci vystoupila řada předních odborníků. Přítomné zaujala přednáška akademického architekta Aleše Brotánka o průběhu revitalizace bytových domů v Milíně nedaleko Příbrami. Soubor bytových domů vlastněných městem byl revitalizován pod pečlivým dozorem s vyřešením tepelných mostů okolo oken za pomocí předsazené montáže nebo s instalací řízeného větrání ve všech bytech. A co Aleš Brotánek, průkopník pasivních domů v České republice radí správcům bytových domů? „Především dbejte na koncepci, je nejlepší udělat co nejvíce opatření při jedné stavební akci. Pokud to není možné, naplánujte jednotlivé kroky tak, aby se již zhotovené nemuselo předělávat nebo vzájemně nevylučovalo.“

S revitalizacemi souvisí i dotace, které urychlují návratnost a snižují finanční zátěž vlastníků bytových domů. Novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v roce 2023 sdělil přítomným posluchačům Jakub Hrbek ze SFŽP. Jeho komentář s aktualitami si můžete poslechnout v reportáži.

K žádoucímu vybavení bytových domů dnes patří i fotovoltalika nebo připojení na optickou datovou síť. Jak to zajistit poradili Tomáš Galęziok za Solární asociaci nebo Martin Sudík za CETIN.

Konference se zabývala i praktickými otázkami, konkrétními materiály na českém trhu. Všechny tipy pro správce bytových domů si můžete poslechnout ve videu estav.tv.