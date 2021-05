Stavba / Regenerace domů / Přečtěte si praktické tipy, jak naplánovat rekonstrukci domu od A do Z

Přečtěte si praktické tipy, jak naplánovat rekonstrukci domu od A do Z

Rekonstrukce domu je běh na dlouhou trať, přesto se dá realizovat v klidu a pohodě. Přečtěte si našeho malého průvodce a vyvarujte se chyb, které by vás stály čas i peníze.

Plánování je prvním a nejdůležitějším krokem k pohodové rekonstrukci. Jakákoliv dodatečná změna plánů během stavby pro vás totiž bude znamenat vyšší výdaje, větší starosti i více času stráveného rekonstrukcí.

Tip: Architektonická studie rekonstrukce přetaví vaši představu o modernizaci na papír. Obsahuje návrhy dispozic, fasád i použitých materiálů.

Zásahy do nosných konstrukcí a fasády patří k nejnáročnějším částem rekonstrukce a neobejdou se tak bez stavebního povolení. Pokud takové úpravy domu máte v plánu, nechte si vypracovat studii od architekta. Tu ostatně potřebujete také v případě, že budete žádat o stavební povolení nebo ohlašovat rekonstrukci příslušnému stavebnímu úřadu. Architektonická studie vám také pomůže udělat si představu o přibližném rozpočtu.

Plánujte, plánujte a plánujte

Základem úspěšné rekonstrukce domu je pečlivá příprava, tedy vytvoření projektu rekonstrukce domu, jednání s úřady i zajištění všech materiálů, dodavatelů a řemeslníků. Sepište si proto na papír seznam prací včetně harmonogramu nebo vyznačení toho, co zvládnete udělat svépomocí a co naopak přenecháte odborníkům. Součástí plánování musí být samozřejmě i finanční rozpočet a zajištění financování. Myslete na to, že hypotéka by měla pokrýt nejen výdaje, ale také rezervu pro nečekané výdaje.

Kdy potřebujete stavební povolení?

Jednání s úřady se nevyhnete, pokud budete během rekonstrukce zasahovat do nosných konstrukcí či měnit vzhled domu, ať už povrch fasády, nebo její barvu. Povolení je nutné také v případě, že plánujete změnit způsob užívání části domu, například když chcete přeměnit dílnu na další obytnou zónu.

Sjednejte si řemeslníky s předstihem

Část prací během rekonstrukce možná zvládnete svépomocí, něco však přece jen budete muset svěřit do rukou odborníků. Ať už jde o výměnu oken, bourací práce, nebo položení podlahy, sehnat zručné a spolehlivé řemeslníky je zkrátka základ všeho. Naplánujte jednotlivé práce tak, aby na sebe dobře navazovaly, a podle toho domluvte jak dodávku materiálu, tak řemeslníky. Sjednávání konkrétních termínů bude možná vyčerpávající, ušetříte si tak ale spoustu starostí. Nezapomeňte ani na uzavření smlouvy o dílo. Tady si pohlídejte hlavně popis práce, termíny i penále za jejich nedodržení. Ve smlouvě by neměl chybět ani detailní popis zakázky včetně materiálů, barev nebo záruky.

Rekonstrukce domu krok za krokem

Architektonický návrh, rozpočet a zajištění financování Jednání s úřady Harmonogram prací, zajištění řemeslníků a uzavření smluv Bourací práce Zednické práce Instalační práce Dokončovací práce Zařizování interiéru

Rekonstrukce domu není nic jednoduchého, pokud se na ni ale důsledně připravíte, výrazně snížíte riziko nenadálých výdajů, hledání řemeslníků na poslední chvíli nebo uzavření nevýhodných smluv. Důkladné plánování a skvělá koordinace jednotlivých kroků jsou zkrátka alfou a omegou úspěšně zvládnuté rekonstrukce, která vás nebude stát zbytečně více peněz, času ani nervů.