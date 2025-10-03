ARLU Divina: Inovace a elegance pro moderní interiéry
Chcete stylový a flexibilní interiér? Systém hliníkových příček ARLU Divina se neustále vyvíjí, aby splnil i ty nejnáročnější požadavky moderní architektury. S hrdostí představujeme nejnovější inovace, které posouvají hranice možného!
Hlavní novinkou je revoluční pivotový pant, který zcela mění pohyb dveří. Dveře se volně otáčí kolem své osy a vytváří čistý, minimalistický vzhled bez rušivých prvků. Plynule splynou se stěnou a zdůrazní tak elegantní a tichý chod.
Další fascinující inovací jsou nové tvary dekorativních dělících příček. Systém Divina nyní nabízí širší škálu profilů a možností, jak elegantně a funkčně rozdělit prostor. Ať už hledáte jemné linie nebo výrazné grafické prvky, nové příčky vám umožní realizovat vaše představy. Můžete si vybrat z různých šířek a designů, které dokonale doplní jakýkoli styl – od industriálního po luxusní minimalistický.
A to nejlepší na konec? Celý systém ARLU Divina je pro český trh lokálně vyráběn u našeho partnera, firmy Glass Vision s.r.o., která garantuje precizní zpracování a nejvyšší kvalitu. Díky lokální produkci je zajištěna rychlá dodávka a flexibilní přístup k individuálním projektům.
ARLU Divina s novými pivotovými panty a dekorativními příčkami je ideálním řešením pro byty, kanceláře i komerční prostory, kde se snoubí špičkový design s praktičností a trvanlivostí.
