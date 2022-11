Stavba / Okna a dveře / Jak zabránit úniku tepla? Jednoduchým řešením jsou fólie do vrat a průchodů

Jak zabránit úniku tepla? Jednoduchým řešením jsou fólie do vrat a průchodů

Únik tepla představuje v prodejnách a výrobnách nepříjemnou záležitost zejména v době, kdy se teploty venku pohybují jen pár stupňů nad nulou a uvnitř musíme topit. Zabránit úniku tepla však lze i bez složitých stavebních úprav. Jednoduchým řešením jsou speciální závěsné fólie, které se umisťují do průchodů a vrat. Díky dobrým izolačním vlastnostem dokážou udržet teplo přesně tam, kde potřebujete.

Závěsné fólie udržují potřebné pracovní i bezpečnostní podmínky ve skladech a v nejrůznějších provozech. Dokážou zabránit vstupu či úniku prachu, hluku, chladu i horka, proniknutí létajícího hmyzu, ptáků či světelných paprsků na pracovištích. Protiprůvanové závěsy také pomáhají zamezit zvýšenému proudění vzduchu v provozech, kde je otevřeno více vrat.

Závěsné fólie jsou vyrobené z PVC, lze je jednoduše opakovaně sundávat či měnit, a mohou být zcela průhledné, takže je jejich použití bezpečné i v místech s pohybem vysokozdvižných vozíků. Neobsahují kadmium ani silikony, a pro zdraví pracovníků jsou tudíž zcela nezávadné.

Ve speciálních provozech, kde probíhá například transport křehkého zboží, není vhodné projíždět s manipulační technikou skrz pruhové fólie. V tomto případě lze vybrat jiný systém uchycení fólií: například v kolejničkách. Ty pak umožní rychlé uzavření nebo uvolnění chráněného vchodu nebo průchodu.

„Pomocí fólií uspoříte energii, ochráníte zdraví zaměstnanců, zajistíte bezpečnost pracoviště a v drtivé většině případů také zvýšíte jeho komfort – průvan, hluk a prach nemá nikdo rád,“ vysvětluje Petr Všetula, ředitel výroby společnosti Gumex, jež se zabývá výrobou průmyslových hadic a těsnění.

Nenáročné na údržbu

Velkým plusem závěsných fólií je jejich snadná údržba, což s sebou přináší minimální náklady na opravy. Materiál vydrží i provoz ve frekventovaných prostorách, je účinný proti abrazi, trvanlivý a jednoduše omyvatelný. Pokud se přece jen fólie na některých místech poškodí, obvykle není třeba nákladných oprav, stačí vyměnit konkrétní pás. „Fólie mají také výbornou teplotní odolnost, bez problému zvládnou provozní teploty od mínus 20 do plus 60 stupňů Celsia. Pro chladírenské provozy máme i speciální variantu s provozní teplotou do mínus 33 stupňů. Jedná se o skutečně univerzální, levné a velmi účinné řešení,“ zakončuje Petr Všetula.