Aktualizace ČSN 73 4505 Podlahy – Společná ustanovení jde do finále

Proces aktualizace ČSN 73 4505 Podlahy – Společná ustanovení postoupil do své další fáze. Po připomínkování desítkami fyzických i právnických osob se vyřešilo zhruba 90 jednotlivých připomínek a další se budou řešit do konce roku. Autoři normy plánují uzavření připomínek do 15. prosince, aby bylo možné normu vydat v začátku roku 2025.