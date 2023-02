Malé ohlédnutí za souběhem veletrhů FOR PASIV, akcí Střechy a konferencí Izolace 2023

Patří mezi nejdůležitější stavební akce roku: veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM společně s akcí Střechy Praha a její tradiční konferencí Izolace letos s podtitulem Soběstačnost díky střechám. Připomeňme si některé zajímavé okamžiky.

PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany je každý den (od 9. do 11. února) plné. Návštěvnost přesáhla dle předběžných statistik 24 tisíc lidí. Velký zájem budí nejenom samotné produkty a technologie napříč odvětvími, ale především aktuální informace o možnostech získávání dotací. Lidé si chtějí promluvit o zkušenostech s pasivními domy, hledají informace o nových materiálech a technologiích, které jim v době energetické a klimatické krize ušetří čas a peníze. Vše najdou na stáncích konkrétních vystavovatelů nebo v poradenských centrech veletrhů. Navíc ochutnají slavnostní atmosféru festivalů a soutěží.

Úspory energie a zdravé bydlení

Ředitelka veletržního souběhu FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM Kateřina Maštalířová potvrzuje, že hlavním mottem celé akce je právě možnost konzultací pro projekty soukromých stavebníků, v současné době spojených hlavně s programem Nová zelená úsporám Light (NZÚL). Nabídka okamžité finanční podpory až 150 tisíc korun pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů je skutečně lákavá a dosáhne na ní téměř každý. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinášejí výrazné snížení spotřeby energií na vytápění, přičemž peníze dostanou žadatelé předem a k elektronické žádosti není třeba složité papírování.

„Pomoc nejzranitelnějším spoluobčanům v období energetické krize a vysokých cen energií je naší absolutní prioritou. Jsme si vědomi, že ne všichni mají dostatek finančních rezerv na nákladné stavební úpravy, proto jsme připravili podporu rychlých a snadných opatření, která jsou nenáročná na realizaci, mohou být provedena i svépomocí a přinesou okamžitou úsporu. Program NZÚL je významnou součástí kampaně Zkrotíme energie. Společně se zavedenými cenovými stropy a široce dostupným příspěvkem na bydlení pomůže zvládnout energetickou krizi i těm nejohroženějším,“ uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka na stánku Státního fondu životního prostředí ČR, jež byl rovněž vysoce vytíženým poradenským centrem.

A kterým odvětvím se jednotlivé veletrhy primárně věnují a jak hodnotí letošní akci organizátoři? Vlajková loď souběhu – veletrh FOR PASIV – je (a i nadále bude) tradičním zdrojem informací pro začínající i pokročilé stavitele nových domovů i těch stavebníků, kteří plánují rekonstrukce. V rámci veletrhu FOR WOOD se představují firmy a produkty oboru dřevostaveb, technologických inovací nebo moderních materiálů umožňujících navrhovat náročné konstrukce a konstrukční prvky dřevěných domů. FOR THERM doplňuje akci svým rozsáhlým portfoliem z oblasti vytápění a poskytuje zájemcům rovněž cenné informace o tom, jaké místo mají krby, kotle i kamna v dotačních titulech.

Ředitelka Kateřina Maštalířová hodnotí letošní souběh akcí jako zdařilý (podrobněji o něm chce hovořit až po vydání závěrečné zprávy) a potvrzuje, že akce bude i nadále pokračovat ve výše uvedeném složení a v trendu bezplatných konzultací s renomovanými odborníky napříč obory. „Chceme, aby návštěvníci získali nejenom přehled o produktech a možnost jejich výhodného zakoupení za veletržní ceny, součástí souběhu veletrhů bude vždy poskytování cenných rad a možností konzultací pro osobní projekty či plány návštěvníků nejrůznějšího zaměření a priorit. V tomto směru budeme určitě pokračovat i nadále. Týká se to nejenom této konkrétní akce, ale i našeho jarního veletržního trojlístku zaměřeného na bydlení, a to veletrhů FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER…,“ uvedla pro portál TZB-info.

Střechy Praha a tradiční konference Izolace

Neméně úspěšnou akcí, jenž doprovází veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM, je veletrh Střechy Praha. Tradiční svátek všech střechařů, klempířů, truhlářů a dalších řemeslníků je místem setkání s architekty, stavebními inženýry, s představiteli veřejné a státní správy, s majiteli domů, bytových družstev a lidmi z řad široké veřejnosti se zájmem o střechy, rekonstrukce a úsporné bydlení. Zároveň je ojedinělou přehlídkou střešních materiálů, střešních oken, okapových systémů, zelených střech, dřevěných konstrukcí, izolací, nářadí a strojů, fasád a solárních systémů. I v tomto případě lákají návštěvníky nejenom samotné novinky vystavovatelů, ale také doprovodné akce, poradenská místa, soutěže a festivaly. Nutno připomenout, že první ročník veletrhu Střechy Praha se konal v roce 1999, postupně se jeho součástí stal veletrh obnovitelných zdrojů a úspor energií Solar Praha, dále pak veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků Řemeslo Praha s Festivalem dřeva a nářadí, a nakonec projekt z oblasti profesionální údržby a renovace povrchů Purpo Praha. Až do svého 13. ročníku (2011) se konal na Výstavišti v Praze Holešovicích a od roku 2012 je součástí rodiny stavařského veletržního souběhu v PVA EXPO PRAHA v Praze Letňanech. Tradiční a nezbytnou součástí se stala i odborná konference s názvem Izolace (již 24. ročník), která se v letošním roce věnovala hlavně biosolárním střechám, instalacím FVE na historických objektech, umisťování záchytných systémů na střechách s FVE, dilatacím v zelených střechách a mnohým dalším tématům.

„Kdysi jsem obdivoval veletrh Dach und Wand. Nyní máme to štěstí, že existuje podobný veletrh i u nás, navíc ze všech úhlů pohledu velmi úspěšný. Vážím si toho, že jsme stálí partneři,“ uvedl Marek Novotný, odborný garant konference Izolace a dále pokračoval: „Na tomto místě musím připomenout, že část stavebnictví prezentovaná na veletrhu a konferenci (tj. izolace a střechy), patří stále z hlediska objemu spíše na okraj. Hlavní pozici drží základní stavební konstrukce, které mají záběr mnohem rozsáhlejší. Jenže, pomineme-li statiku, jde o jedno z nejsložitějších odvětví. Složitost a náročnost tkví v tom, že u izolací, stejně jako u střech, se každá chyba projeví funkčními, často i vizuálními efekty. A ty s životem nejdou dost dobře dohromady. Když pak vizuálně funkční problém dokonce pokročí až ke statice, mohou vzniknout naprosto fatální situace…,“ dodává, zve na další ročník a doporučuje zajímavé novinky z oboru.

Je jich opravdu mnoho a všechny se točí okolo zelených střech, ekologie a udržitelného rozvoje. Za všechny snad nové, inovativní solární krytiny, unikátní transparentní střešní systémy, které dokážou proměnit šikmou střechu v kompaktní průhlednou plochu s panoramatickým výhledem do exteriéru, nejrůznější akumulátory s technologií plochých článků, univerzální střešní vpustě umožňující okamžité vodotěsné řešení u těžko přístupných míst při rekonstrukcích střech či velmi efektní fotovoltaické moduly integrované mezi střešní krytinu.

Další zajímavé novinky letošního souběhu veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM společně s akcí Střechy Praha jsme představili v naší videoreportáži

Foto: redakce TZB-info a PVA EXPO PRAHA