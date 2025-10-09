Výrobek prostupu hydroizolací spodní stavby DVAKO těsný proti vodě i radonu
Prostup hydroizolací spodní stavby je detailem nacházejícím se prakticky na všech stavbách, přitom může jít o nejkritičtější místo z hlediska pronikání podzemní vody do spodní stavby. Své řešení představil v rozhovoru Jan Dvořák ze společnosti Dvako.
Prostup hydroizolací spodní stavby, který představil Jan Dvořák, dokáže integrovat libovolnou manžetu s limitními tloušťkami od 0,6 mm do 2,6 mm, přičemž všechny prostupy jsou koncipovány na běžné průměry prostupů kanalizace. Novinkou je možnost realizovat prostupy jednotlivých kabelů nebo kabelových svazků a jejich těsnění speciální těsnicí vložkou.
Těsnění mezi potrubím a samotnou tvarovkou garantuje odolnost tlaku 4 Ba, což odpovídá 40 m vodního sloupce. Detail se již podle Jana Dvořáka osvědčil na velkých realizacích v blízkosti vodních toků s kombinací spodní stavby „bílá a černá vana“ a výsledek těsnosti je 100%.
Pro tento detail je stanoven i radonový odpor na základě měření v laboratoři na ČVUT. Jan Dvořák upozornil, že výrobek má certifikaci na nejvyšší radonové riziko.
Společnost Dvako do současné chvíle funguje jako start-up, sortiment nabízí specializované izolatérské obchody. V Praze je k dispozici několik skladů, odkud lze okamžitě expedovat. Výrobky jsou vyráběny také na zakázku s termínem dodání 3 dny od objednávky.