Nová možnost designu oken Slavona: provedení flat
Přehrát audio verzi
Nová možnost designu oken Slavona: provedení flat
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Minimalismus, elegance a dokonalé linie, to je nový směr, který posouvá vzhled oken na vyšší úroveň. Slavona přináší řešení – bezfalcové provedení flat. Křídlo je důmyslně zapuštěno do rámu, takže tvoří jednotnou rovinu bez vystouplých hran. Výsledkem je čistý, klidný a vzdušný interiér.
Společnost Slavona představuje provedení flat, nový a elegantní design pro své oblíbené řady oken Progression, Inspiro, Alpino a Clipper. Tato inovace posouvá estetiku oken na novou úroveň, zaměřuje se na čisté linie a minimalistický vzhled, který dokonale doplní každý moderní interiér.
Hlavní inovací designu flat je takzvané bezfalcové provedení v interiéru. Okenní křídlo je důmyslně zapuštěno do rámu, takže obě části jsou v jedné rovině. Tento hladký povrch bez vystouplých hran působí velmi čistě a elegantně.
Díky tomuto řešení okno vizuálně splývá s okolním prostorem, což vytváří dojem většího a vzdušnějšího interiéru. Design flat je ideální volbou pro ty, kteří hledají nejen kvalitní a funkční okna, ale i nadčasový prvek, který podtrhne styl jejich domova.
Modelové řady s provedením flat
Progression – vychází z idejí minimalismu a nabytých zkušeností se zajištěním vynikajících tepelně izolačních vlastností. Kompozitové rámy, jež z venkovní strany zůstávají ve standardu skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. Jedinečná konstrukce a unikátní design dělají z oken Progression skvělou variantu pro moderní architektonicky atraktivní budovy.
Inspiro – vychází z koncepce nízkých rámů a maximální plochy zasklení. Poskytuje dostatek světla i solárních zisků a zároveň představuje nepřehlédnutelný designový prvek domu. Každé okno nemusí být otvíravé. K řadě oken Inspiro jsme proto vyvinuli fixní bezrámové zasklení Blue Line, kdy pevně vsazené plochy skleněných výplní kontrastují s otvíravým designovým dřevěným rámem okna Inspiro.
Alpino – náročné povětrnostní podmínky se mohou směle opřít do této jedinečné modelové řady oken. Ať už je to prudké horské slunce, vítr, déšť nebo sněhová bouře, vše bude odraženo bez jakékoli stopy. Skla zasazená do hladkého designového rámu v dřevohliníkovém provedení odolávají klimatickým vlivům a nabízejí neomezenou životnost s moderní nadčasovou tváří. V jednom okně získáte výhody obou použitých materiálů. Vždy se můžete spolehnout, že na temperamentní neodolatelné dřevo dohlédne odolný hliník.
Clipper – navenek jen skleněná plocha, za kterou se však ukrývá okno s dřevěnými rámy. Výhodou je nejen moderní design, ale také mimořádná odolnost bez nutnosti ošetřování dřeva.
Inspiraci a další informace pro výběr vašich oken najdete na www.slavona.cz.
SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...