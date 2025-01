Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / Slavona slaví 25 let. Gratulujeme!

Slavona slaví 25 let. Gratulujeme!

Jak se z malé truhlářské dílny stal renomovaný výrobce dřevěných a kompozitních oken se špičkovými parametry nejen pro pasivní domy? Slovy majitele firmy Libora Kamíra pochopili, že stojí za to vyrábět pouze taková okna, která jsou po všech stránkách jedinečná. I my v redakci TZB-info a ESTAV.tv jsme se o tom již několikrát přesvědčili.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Slavona je rodinná firma sázející na vývoj výhradně vlastních produktů. Dřevěné rámy se rodí na zcela automatických linkách CNC strojů a v plně automatizované lakovně. Ve Slavonicích se vyrábí mimo jiné okno Progression výjimečné konstrukce a s mimořádnými parametry z hlediska prostupu tepla.

Spolupráce společností Slavona s redakcí TZB-info se počítá na dlouhé roky, během kterých vzniklo již několik videí, a to o zabudování oken a HS portálů do zděného pasivního domu a do energeticky úsporné dřevostavby. V jednom z videí si můžete s Pavlem Kamírem projít celý pražský showroom značky.

Jednou ze zásad společnosti uvedených také na jejích internetových stránkách je neustálé sledování trendů v technických inovacích. Dobrý design je spojením vysoké estetiky a bezchybné funkce. Okna jsou vyráběna z tradičních materiálů, ale díky špičkovému vývoji splňují ty nejpřísnější funkční požadavky, mezi kterými je na prvním místě úspora energie.

O rozvoji firmy, o tom, na co jsou ve Slavonicích nejvíce hrdí, a o tom, na čem stojí trvale vysoká kvalita dřevěných oken ze Slavonic, vypráví Libor Kamír, majitel firmy Slavona, Pavel Kamír, obchodní zástupce společnosti, Michal Kamír, programátor IT systémů a CNC strojů, a Lukáš Dvořák, vedoucí výroby společnosti Slavona ve videu v úvodu tohoto článku, které vzniklo vlastně spontánně v sídle firmy během jediného půldne. Každopádně ten půlden byl inspirativní, jako všechna ostatní setkání s týmem Slavony. Redakce TZB-info a ESTAV.tv se přidává ke gratulantům.

Výročí 25 let společnost Slavona oslavila také návštěvou prezidentského páru při jeho cestě Jihočeským krajem: