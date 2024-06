Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / Nová okna berte jako investici

Pořiďte si nová okna, zamezte únikům tepla ze svého domu, získejte lepší zvukovou izolaci a elegantní a moderní doplněk nemovitosti. Moderní plastová, dřevěná eurookna nebo dřevohliníková okna jsou jednoznačně investicí, která se vyplatí.

Nová okna nejsou jen výsadou novostaveb nebo starých nemovitostí, u nichž probíhá kompletní rekonstrukce. Dnes už se lze setkat také s náhradou starých plastových (např. z devadesátých let minulého století) nebo dřevěných oken za nové, jenž jsou svou kvalitou o generace dál a mají pro takovou nemovitost přínos v mnoha ohledech. Od stránky estetické a uživatelského komfortu, přes tepelněizolační až po zvýšení hodnoty samotné nemovitosti.

Plastová vs. dřevěná okna

Z pohledu pořizovacích nákladů jsou jednoznačným favoritem nová plastová okna, která jsou zhotovena z kvalitních materiálů, mají ocelové výztuhy a prvotřídní izolační skla. Hned několik komor v profilech rámů i křídel se stará o to, že tepelné a zvukové vlastnosti takových oken budou na výbornou. Současné výrobky jsou navíc cenově dostupné, takže návratnost investice je opravdu brzká. Pakliže disponujete nízkoenergetickým nebo pasivním bydlením a tíhnete k přírodním materiálům, dřevěná eurookna jsou jasnou volbou. I v jejich případě lze docílit prvotřídních vlastností a při pravidelné údržbě i dlouhé životnosti. Pokud chcete, aby Váš dům působil nejen elegantně, ale měl svým způsobem i punc luxusu, který v sobě snoubí přírodní dřevo a nadčasový a povětrnostním podmínkám odolný hliník, můžete zvolit okna dřevohliníková.

U plastových oken spojte design s kvalitou

Nová plastová okna jsou tím největším přínosem z pohledu zamezení úniků tepla a zároveň přináší své výhody z hlediska chlazení. Podstatné je vsadit na prvotřídní výrobky pyšnící se odolností proti UV záření, mechanickou odolností a dalšími zvukově a tepelněizolačními vlastnostmi. Žádný majitel nemovitosti však nemusí opomíjet ani design nových oken. V dnešní době se není třeba omezovat z pohledu barevných variant a celkového provedení. Existují totiž desítky barevných provedení včetně těch, které dokonale opticky i hapticky imitují dřevěný povrch v dekorech mnoha různých dřevin. Nová okna vám musí dělat radost nejenom při pohledu na úspory za vytápění v rámci ročního vyúčtování. Měly by také dokonale splynout s vaším typem nemovitosti, ideálně rovněž s vámi zařízeným interiérem, a do let budoucích přinášet jen samou radost.

Spolehlivý dodavatel je základ úspěchu

Aby se nová plastová, dřevěná či dřevohliníková okna stala skutečně dobrou investicí, je zapotřebí vybrat si správného výrobce, potažmo dodavatele. V tomto směru dejte zelenou profesionálním firmám s letitými zkušenostmi a stovkami spokojených zákazníků. Jednou z nich je například tradiční český výrobce výplní stavebních otvorů z plastu, dřeva a hliníku, společnost PKS okna. Ta vám okna nejenom vyrobí, ale také odborně namontuje a zajistí záruční a pozáruční servis. Zkrátka vše v jednom.

Proto neváhejte a investujte do nových oken s dlouhou životností, která sníží výdaje za energie a přinesou vám uživatelský komfort, ať už se stanou nedílnou součástí rodinného domu nebo komerčního objektu. Volte bytelná, odolná a precizně zpracovaná okna, s nimiž budete ve všech ohledech nadmíru spokojeni. Nenechte se zlákat první cenově „výhodnou“ nabídkou a raději spoléhejte na kvalitu, letité tradice ideálně českých výrobců. Prohlédněte si kompletní portfolio výrobků společnosti PKS okna: www.pksokna.cz