Jak nejlépe umýt okna

Hlavní funkcí oken je prosvětlit interiér a zprostředkovat přirozený kontakt s vnějším prostředím. Jedině s čistými okny je ale tato funkce opravdu naplněna. Navíc okna jsou vizitkou každé domácnosti, takže čistotu oken bychom opravdu neměli podceňovat.

Asi každá hospodyňka by si přála mít okna napořád čistá. To ale není možné, okna se, stejně jako třeba automobil, musí pravidelně umývat. Není dobré okna čistit nárazově, například jednou za dva roky s tím, že ještě pořád nejsou dostatečně „špinavá“. Umývat bychom je měli průběžně. Odměnou bude nejenom pocit neustálé čistoty, ale také bezproblémové následné umývání. Tím v důsledku můžete i ušetřit nějaký čas, protože dlouhodobě zašlá špína se z oken odstraňuje zdlouhavěji.

Kdy a čím okna umývat?

Mytí oken neprovádějte, když venku mrzne. V mrazivém počasí půjde špína hůře dolů (pokud vůbec), voda vám bude zamrzat a vy si navíc koledujete o nemoc. Ani sluníčko není na obloze dostatečně vysoko, aby vás upozornilo na případné nedostatky vašeho umývání. Často totiž teprve až jasné sluneční světlo odhalí skryté šmouhy a nedokonale umytá místa. Tomu se dá částečně vyhnout použitím správného náčiní a promyšleného mycího postupu.

Největší službu při mytí oken prokáže stěrka. Tu lze sehnat v běžném hobby marketu nebo i supermarketu za pár korun. Lepší výsledky přinese profesionální stěrka s výměnnou gumovou lamelou, která i déle vydrží, případně okenní vysavač. Spolu s kbelíkem s horkou vodou si připravte i tzv. rozmývák. Jedná se o speciální chlupatou násadu připomínající váleček, kterou budete roztírat saponát a odstraňovat nečistoty z oken. Rozmývák bývá často součástí balení gumových stěrek. Alternativně můžete použít i houbu na mytí aut. Důležitý je dále saponát, schůdky nebo štafle. Nakonec budete potřebovat alespoň 3 hadry, které nepouští chlupy. První dva využijete k umytí a vysušení okenních rámů a s tím posledním, klidně nejmenším, budete udržovat stěrku čistou.

Jak na to?

Nejprve u oken vytáhneme žaluzie, sundáme závěsy, garnýže a odstraníme květiny a dekorace z parapetů. Jako první umýváme vždy okenní rámy. Pokud byste je nechali až na konec, zašpiníte si nablýskané výplně a vaše práce přijde vniveč. Rámy myjte vždy od vrchu navlhčeným hadříkem s trochou saponátu a poté je vysušte suchým hadříkem. Rámy oken bývají nejšpinavější, proto až s nimi skončíte, nezapomeňte si v kbelíku vyměnit vodu. Následně si vezměte do parády samotná skla. Rozmývák nebo houbu si namočte do čisté vody s kapkou čističe a vytvořte na okně bohatou pěnu. Opět začínejte v nejvyšším bodě okna. Jakmile rozmývákem odstraníte případné usazeniny a nečistoty, vezměte si na pomoc stěrku, případně okenní vysavač. Stěrkou se snažte táhnout souvisle po co největší ploše okna, tahy opakujte podle potřeby nejen seshora dolů, ale třeba i zleva doprava. Aby šmouhy nedělala samotná stěrka, udržujte ji po celou dobu čistou a ideálně ji po každém tahu otírejte čistým hadříkem. Jinak se vám na ní dostanou nečistoty a okna si znovu zašpiníte. Může se stát, že v rozích stěrka vytvoří tenké čáry. Abyste si zbytečně nezasahovali do umytých oken, doporučujeme rozleštit je papírovou utěrkou.

Stěrku při mytí oken pokládejte vždy gumou nahoru! Jinak se vám případné nečistoty na stěrce dostanou zpět na okna. Pokud jste dodržovali tento doporučený postup, není potřeba okna na konci leštit. Stejný postup můžete použít na skla u plastových, dřevěných, dřevohliníkových či hliníkových oken, ale i dveří. Avšak pozor – ani na skla ani na rámy oken ani dveří nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k jejich nevratnému poškrábání či znehodnocení.

Nezapomínejte na žaluzie a parapety

Mytí žaluzií rozhodně nepatří k oblíbeným činnostem a asi sami víte, že mnohdy nás k tomu donutí až žalostný pohled na zašlé lamely s prachovými nánosy. Nehledě na to, zda se do mytí žaluzií pustíte jednou za měsíc nebo jednou za rok, vždy to provádějte ještě před samotným mytím oken, abyste si zbytečně nepřidělali další práci. Největší plochu žaluzií za co nejkratší dobu umyjete tak, že žaluzie jednoduše sklopíte do svislé polohy a celoplošně je vyčistíte mokrým a pak suchým hadříkem, a to samé provedete i z druhé strany, poté co žaluzie otočíte naopak. Nakonec žaluzie nezapomeňte dát do vodorovné polohy, aby mohly lamely pořádně vyschnout. O něco zdlouhavější, ale zato efektivnější metodou je postupné čištění lamely po lamele. Parapety umyjte nahrubo před mytím oken a na čisto po dokončené okenní očistě. Aby otvorové výplně dlouhodobě a bezproblémově sloužily, je nezbytné po každém umytí rovněž provést kontrolu funkčnosti otevírání, kontrolu těsnění a odtokových drážek, a provést jejich údržbu (ošetření těsnění, promazání případně i seřízení kování apod.).

