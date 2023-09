Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / Nová okna jsou klíčem nejenom k úsporám energií

Nová okna jsou klíčem nejenom k úsporám energií

Výměna starých oken za nová se řadí mezi jedny z nejtěžších a finančně nejnáročnějších rozhodnutí při rekonstrukci bydlení. Přitom již velmi brzy přináší významný estetický i finanční efekt. Je však důležité věnovat správnému výběru otvorových výplní pozornost a nenechat se zlákat na první „výhodnou“ nabídku. Proto by výběru oken a jejich následné montáži měla být věnována velká pozornost.

Vzhled až na prvním místě

Je jasné, že každého na nových oknech potěší nejvíce jejich zářivý vzhled. Avšak je potřebné si uvědomit, že okna mají velký vliv nejenom na to, jak žijeme, na celkovou pohodu v domě, ale i na to, jaké platíme náklady za vytápění domu. Pokud si okna správně a zodpovědně vybereme a necháme si je rovněž správně, tzn. kvalitně namontovat, budeme mít jistotu, že nám vydrží po desítky let, možná i celý život. Při výběru se proto zaměřujeme nejenom na vzhled, ale i na kvalitu vlastního výrobku i následné montáže u nás doma. Počáteční investice do nových oken totiž není zanedbatelná.

Větší znamená lepší

S poptávkou je vhodné zaměřit se na firmy s již nějakou historií na trhu, které disponují min. desítkami referencí a dostatečným zázemím v podobě servisních a montážních techniků. Řada dodavatelů totiž okna pouze přeprodává, ale k montáži a případnému následnému servisu nebo reklamaci využívá sezónních, a ne vždy odborně proškolených pracovníků. Společnost PKS okna preferuje filozofii, že okna nejenom vyrobí, ale také namontuje a následně v případě potřeby i následně během let používání své výrobky servisuje. Eviduje v rámci svého archivu zakázek vše od typu materiálu, přes výrobu, expedici, odbornou montáž, záruční i pozáruční seřízení a servis. Kdykoliv tak může nahlédnout do výrobní dokumentace a přesně stanovit, jaká výplň se v daném stavebním otvoru nachází. V případě např. rozbití skla zlodějem se pak nemusí zbytečně zdržovat přeměřováním a může dodat novou výplň bez zbytečných prostojů.

Plast nebo dřevo?

Nová plastová okna jsou cenově nejdostupnější, a přitom disponují kvalitními a odolnými profily, které spolu s pevnou ocelovou výztuhou a izolačním sklem zajišťují nejen statickou odolnost, ale i zvukovou a tepelnou izolaci. To činí z plastových oken ideální řešení pro každý dům či objekt, a to včetně pasivních či nízkoenergetických domů. Plastová okna mají rovněž velmi dlouhou životnost a jsou odolná proti vodě i proti UV záření. Zároveň i jejich údržba je v porovnání s jinými typy materiálů mnohem jednodušší.

Dřevěná okna neboli eurookna, jsou pro svou autenticitu a vizuální soulad s přírodou preferovány při úsporném a ekologickém stylu bydlení. Izolační skla zajistí vynikající zvukové i tepelněizolační parametry, takže i s využitím moderních dřevěných oken je možné šetřit náklady jak za vytápění, tak i chlazení. Kvalitní eurookna od společnosti PKS okna jsou opatřena ekologickým impregnačním a vrchním nátěrem, který prodlužuje jejich životnost. Na životnost povrchové úpravy eurooken má samozřejmě největší vliv jejich pravidelná údržba, především aplikace tzv. udržovacích prostředků.

Ať už si vybereme od spolehlivého dodavatele kvalitní plastová nebo dřevěná okna, oboje nám budou sloužit dlouhá léta a šetřit tak nemalé výdaje za energie při vytápění nebo chlazení. A rovněž i při jejich pořizování můžeme ušetřit. Většina významných výrobců na našem trhu totiž mívá různě v průběhu roku speciální marketingové akce pro podpoření svého prodeje, které se zákazníkům vždy vyplatí.

