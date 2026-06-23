V pražských Radlicích vzniká dosud největší rezidenční dřevostavba v ČR
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V pražských Radlicích vzniká dosud největší rezidenční dřevostavba v ČR
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Komplex D.O.K., který právě roste na bývalém brownfieldu v Radlicích, tvoří trojice bytových domů. Jeden z nich, výstižně nazvaný Dřevák, se brzy stane největší rezidenční dřevostavbou v České republice. Skanska Residential zároveň plánuje do budoucna dřevo více využívat, například ve spojení s železobetonem. „Myslíme si, že budoucnost stavění je ve zdravé kombinaci různých materiálů,“ říká Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential.
Tento výjimečný projekt je kromě již zmíněného Dřeváku tvořen bytovými domy Krystal a Onyx, které jsou stavěny konvenční metodou. Všechny tři budovy jsou realizovány současně, což dává možnost pozorovat rozdíly mezi jednotlivými konstrukčními přístupy. Celkem vzniká 177 bytových jednotek, přičemž již více než 80 % našlo své majitele, největší zájem je o byty v Dřeváku.
Nosný systém nadzemních podlaží Dřeváku tvoří CLT panely vyrobené z českého dřeva, suterén a jádro jsou provedeny z monolitického betonu. Fasádu tvoří prefabrikované panely s dřevěnou rámovou konstrukcí, které jsou osazeny okny již z výroby. Přibližně dvě třetiny dřeva zůstanou v interiéru viditelné, což klade vysoké nároky na jejich ochranu během realizace. Slouží k tomu speciální ochranná fólie a dočasné obednění stěn.
Použití dřeva přinese ve srovnání s konvenční výstavbou úsporu přibližně 550 t CO2ekv a zároveň sníží potenciál globálního oteplování (GWP) o 48 %. Všechny tři budovy komplexu jsou navrženy jako mimořádně úsporné a v PENB spadají do energetické třídy A. V objektu je akumulována a dále využívána dešťová voda, stejně jako šedá voda ze sprch a umyvadel, která slouží ke splachování toalet. Teplo obsažené v šedé vodě bude navíc využíváno pro předehřev teplé vody.
Důraz na zdravé bydlení a udržitelnost dokládají i prestižní certifikace. Dřevák získal jako vůbec první bytový dům ve střední a východní Evropě certifikaci WELL Residence a celý areál D.O.K. byl oceněn certifikací BREEAM na úrovni Excellent.
Skanska Residential je developer a generální dodavatel je Skanska a.s.
Projekt byl navržen architektonickým studiem Jakub Cigler Architekti.