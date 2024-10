Stavba / Architektura staveb / PODCAST: Statika je jako matematika, tu pochopíš a nezapomeneš

Ivo Petráška, statika společnosti Wienerberger, zná v oboru každý. I my jsme měli ve studiu ESTAV.tv konečně příležitost povídat si o tom, na co nejčastěji naráží u navrhování zděných novostaveb, ale také o tom, že statika je první věc, kterou je třeba řešit při rekonstrukci starého domu. Co vše je a není příčka a základová konstrukce, jakým nepřítelem stavby je voda, jaké zatížení musí přenést základ, ale i to, co trápí i těší statika, si můžete poslechnout v našem podcastu s Ivo Petráškem.