Ocenění pro kancelářskou budovu DOCK IN FOUR

Administrativní budova DOCK IN FOUR dostala významné ocenění za přínos v rozvoji architektury. Řízením a koordinací stavby této desetipatrové kancelářské budovy byla pověřena společnost DELTA Group ČR, která srdečně gratuluje investorovi, developerské společnosti Crestyl, jež v minulých dnech získala první místo v soutěži HOF AWARDS (Hall of Fame Awards) v kategorii Best of the Best Architectural Development za administrativní budovu DOCK IN FOUR.