Studie tradičního domu pro obyvatele obcí zasažených živelnou katastrofou

Starostové postižených obcí se shodli, že by ocenili metodické vedení procesu obnovy. Své využití by podle nich našlo i poradenské středisko, nejlépe přímo v místě.

Koncept vzorového rodinného „Domu pro Slovácko“

Předseda České komory architektů (ČKA) Jan Kasl společně se zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – 1. místopředsedou Aloisem Maternou a vedoucí střediska vzdělávání a informací Dominikou Hejdukovou, a s architekty Lukášem Janáčem a Marco Maio se ve středu 4. srpna na půdě úřadu městyse Moravská Nová Ves setkali se starosty a zástupci jihomoravských obcí zdevastovaných na konci června ničivým tornádem. Probrali s nimi potřeby samospráv i poškozených občanů a možnosti pomoci ze strany ČKA, a současně představili studii vzorového domu určeného pro zasažené obyvatele.

Projektový manager pro obce by byl vítán

Na setkání se řešila obecná témata, jako obnova a novostavby zničených domů, včetně obecních staveb, a také řešení veřejných prostranství. Probíraly se ovšem i zcela konkrétní úkoly, před kterými stojí jednotlivé obce.

Starostové se přitom shodli, že by ocenili metodické vedení procesu obnovy. Své využití by podle nich našlo i poradenské středisko, nejlépe přímo v místě. Velké množství řešených požadavků totiž bude extrémní zátěží pro místní úředníky, přičemž v některých oblastech, především urbanismu, se může jednat o činnost nad rámec jejich kvalifikace.

Řešila se proto také možnost působení „projektového managera“ pro obce, tedy odborníka na konzultace, přípravu či procesy. Potřebná by byla především podpora ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), zejména finanční. Tématem bylo i možné zapojení studentů fakulty architektury VUT v Brně, krajinářských architektů z Mendelovy univerzity v Brně či ČVUT v Praze. ČKA se spolu s ČKAIT obrátí na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zjistila, jaké jsou možnosti pomoci z jeho strany.

Konkrétní pomocí postiženým obcím by například mohla být dotovaná osoba stavebního manažera obce na dobu roku či dvou, který by sejmul z vedení obcí operativní pomoc občanům – stavebníkům s obnovou a zejména novou výstavbou zničených domů. Starostové nemají kapacitu zorganizovat rychlé koncepční územní studie k dořešení možných změn zástavby a nového řešení veřejných prostranství či přípravy soutěží na nové veřejné stavby zničené tornádem. Komora vyzve více urbanistů i organizátorů architektonických soutěží, zda by se zapojili a pomohli obcím s koncepčními záměry, které ovlivní tvář obcí na budoucí desetiletí.

Tvář obcí ovlivňuje i barevnost domů, která by nemusela opakovat chyby

Tvář obcí ovlivňuje i barevnost domů, která by nemusela opakovat chyby v podobě použití málo tradičních fasádních odstínů, které na jižní Moravu nepatří. Kdyby SFPI s MMR a obcemi, s podporu výrobců nátěrových hmot, nabídli částečně dotované vybrané odstíny fasádních barev, tak by jižní Morava mohla být ještě krásnější než před tornádem.

Architekt Lukáš Janáč za Iniciativu Obnova21, podpořenou ČKA, představil koncept vzorového rodinného „Domu pro Slovácko.“ Cílem je vytvořit projektovou dokumentaci rodinného domu se soudobou dispozicí, materiály a technologiemi a tento projekt nabídnout stavebníkům formou pro bono, tedy zdarma k dispozici pro zpracování projektu k osazení na konkrétní pozemek a individuální úpravy.

Bezplatné či zvýhodněné architektonické poradenství

ČKA na začátku července spustila web https://architektiprobono.cz soustřeďující individuální nabídky bezplatného či zvýhodněného architektonického poradenství pro oběti živelné katastrofy na Hodonínsku a současně jejich poptávku po těchto službách. Pomoc tedy k postiženým může směřovat i touto cestou.

ČKAIT eviduje na dvě stovky inženýrů a techniků, ochotných pomoci s projekty i realizací nových domovů postiženým občanům.