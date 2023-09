Jak dosáhnout akustické pohody v interiérech? O prostorové akustice s Vojtěchem Zítkem

Prostorová akustika je jedním z parametrů kvalitního vnitřního prostředí staveb. Netýká se zdaleka jen koncertních sálů a kvality poslechu, ale posuzuje se v běžných prostorech kanceláří, budov občanské vybavenosti, ale také v domácnostech. O prostorové akustice jsme hovořili s Vojtěchem Zítkem, produktovým manažerem společnosti Rigips.

Nejdůležitějším parametrem, který se v rámci prostorové akustiky hodnotí, je doba dozvuku. Fyzikálně jde o čas, po kterém hladina akustického tlaku klesne o 60 dB. Optimálně nastavená doba dozvuku v běžných prostorách a místnostech ovlivňuje zejména srozumitelnost řeči a akustický komfort.

„Ve špatně vyřešené školní učebně se informace předávaná zvukem nebude správně dostávat k žákovi, a tím bude zhoršovat jeho schopnost se učit a bude ho unavovat. Naopak u koncertních síní požadovaná informace nedorazí k posluchači, případně ne ve správné formě a intenzitě,“ vysvětluje účinky chybné doby dozvuku Vojtěch Zítek.

Dvě hodiny denně trávíme snahou se znovu začít soustředit

V kancelářích je optimální doba dozvuku klíčová pro soustředění a tedy pracovní výkon. „Výzkumy ukazují, že pokud sedíte a pracujete v kanceláři, která nemá dobře vyřešenou dobu dozvuku a je tam příliš mnoho odrazů, prostředí je natolik rušivé, že může zvyšovat riziko chyby až o 70 %. Naproti tomu, pokud je akustika v místnosti dobře vyřešená, např. já svým telefonováním nijak nepatřičně neruším kolegu, který sedí vedle mě, tak se efektivita práce se může zvýšit až o 20 %,“ říká Vojtěch Zítek. „Je to proto, že nejsem tak často vyrušený, netrávím spoustu času dne tím, že se musím znovu začít soustředit a dostat se do takového hlubokého módu přemýšlení. Jeden průzkum provedený ve Spojených státech říká, že každý člověk stráví až 2 hodiny denně z pracovní doby snahou se znovu začít soustředit.“

Podle slov Vojtěcha Zítka se v kancelářích často naráží na problém hluku z komunikačních prostor. „Jsou to spojené dvě věci, kdy je špatně vyřešena vzduchová neprůzvučnost dveřmi mezi chodbami a kancelářemi, často chybí práh, dveře jsou často prosklené, často chybí těsnění. Když je kancelář proti kuchyňce, kde kolegové řeší pracovní věci, jednoduše to do kanceláře prochází. Kdyby byl na chodbě dostatek pohltivosti, tak míra hluku, který se dostane k Vašemu uchu, je mnohem nižší,“ upozorňuje Vojtěch Zítek.

„Pro takové prostory chodeb existují řešení s množstvím výhod i z hlediska montáže. Mohou to být např. perforované panely Gyptone, které se nezavěšují do stropní konstrukce, což je pro chodby, které často slouží jako koridory TZB, velmi důležitý aspekt. Montér nemusí řešit, kam umístí závěsy apod.“

Trendy zhoršující prostorovou akustiku

Z hlediska architektury je dnes moderní prosklená fasáda, což je z hlediska akustiky odrazivý povrch, a tedy nepřítel pro prostorovou akustiku. „Do místnosti se pak musí přidat nějaká dostatečná míra pohltivosti a musí se o tom uvažovat už při návrhu kanceláře. Návrh ovlivňuje počet lidí, kteří budou v kanceláři pracovat, druh nábytku a jaké budou povrchy stěn, stropů a podlah,“ vysvětluje Vojtěch Zítek. „Co se týká podlah, jsem zastáncem toho, že i v kanceláři je ideální koberec, protože ten do prostoru vždy nějakou pohltivost přinese. Nejlepší místo, kam pohltivost aplikovat, je vždy strop. Není ale cílem prostor utlumit maximálně. Je třeba hledat určitou míru odrazivosti, která naopak usnadňuje běžnou komunikaci mezi kolegy. Tam vždy doporučuji perforované sádrokartonové podhledy Rigiton nebo Gyptone BIG, do kterého lze později např. kotvit příčku, pokud dojde k rozhodnutí o rozdělení kanceláří apod.“

Místem, kde se hromadí požadavky na vnitřní prostředí, jsou budovy zdravotnictví, zejména nemocniční pokoje. „V nemocničním prostředí je kromě doby dozvuku třeba minimalizovat míru prachových částic, které vylučuje každý materiál. Volí se materiál, který dokáže splnit obojí. Může to být kazetový minerální podhled Eurocoustic, materiál Tonga Ultra Clean, který umožňuje později snadno přistupovat do dutiny podhledu. Podhled má velmi nízkou hladinu vylučování prachových částic a je snadno dezinfikovatelný,“ popisuje Vojtěch Zítek.

V neposlední řadě vyžadují řešení prostorové akustiky domácnosti. Vojtěch Zítek říká, že dnes nejsou výjimkou stěny z pohledového betonu a k tomu velkoformátová keramická dlažba. „I pro takové prostory existuje celá řada dodatečných řešení. Mohou to být absorbéry v podobě obrazu nebo fotografie rodiny, který pohlcuje nežádoucí hluk.“

O některých mýtech řešení akustiky, typech absorbérů a dalších tématech prostorové akustiky hovoří Vojtěch Zítek ze společnosti Rigips v záznamu rozhovoru ze studia ESTAV.tv.