Nový úkol pro developery v čase koronaviru – prostory pro home office

Domov a zároveň kancelář. Zasáhne koronakrize i do podoby českých bytů? Developeři už nyní přemýšlejí, jak jí přizpůsobí své budoucí projekty a obytný prostor. Změny by měly počítat alespoň s pracovním koutem.

Home office není pro každého

Víme, že home office není pro každého. Pro zaměstnance to znamená změnu určitých návyků, osobní disciplínu a organizace prostoru a času v rodině s dětmi, mazlíky a rodiči na home office je vskutku náročná. Nicméně větší využívání práce z domova, k níž byly firmy v koronavirové krizi z velké části přinuceny, se s podzimem opět vrátilo. Budou na trend home officu reagovat developeři? Původní občasný home office se na jaře stal nutností a umožnil firmám ověřit si, jaký dopad má nepřítomnost pracovníků v kanceláři na provoz firmy. A kde se to povedlo, přišly myšlenky ušetřit na pronájmu či provozu kanceláří a nechat lidi pracovat doma. Na koncepční proměnu projektů bytů se zařazením domácích kanceláří je ještě brzy a někde se home office prostě neosvědčil. Například výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle se nedomnívá, že home office bude mezi firmami nakonec tak populární, aby výrazně zamíchal budoucí podobou rezidenčních projektů.

Změny projektů

„Na podobu či koncepci našich projektů, které jsou aktuálně ve výstavbě či procházejí povolovacím procesem, to ještě nebude mít vliv. Nicméně považujeme tento trend za tak významný, že pro plánované projekty už úpravy usnadňující práci z domova zvažujeme. Jednat by se mohlo například o změnu dispozic obytných jednotek, případně o vytvoření speciálního zázemí ve společných prostorách bytových domů,“ řekl ihned.cz generální ředitel skupin Horizon Yishay Furman.

V panelu věnovanému zdravému bydlení na říjnové konferenci REM Autumn 2020: nemovitosti v dobré kondici na systém práce na dálku či z domova poukázal i Jan Řežáb ze společnosti JRD, podle kterého je tento fenomén – byt jako pracoviště – novou výzvou pro rezidenční development.

Změny bytů

„Pro účely práce z domova by měly nové rezidenční projekty počítat s prostorem pro domácí kancelář a uvažovat o něm už v průběhu projektování bytového domu. Předpokládá to dostatečný prostor pro umístění stolu o délce alespoň 1,6 metru. V tomto místě by měly být zavedeny zásuvky, popřípadě připojení k datové síti, měl by tu být zajištěn i dostatek denního světla a provětrávání prostoru,“ vyjmenovává pro ihned.cz, co je pro práci z domova nezbytné, Lukáš Maděra, ředitel prodeje a zákaznické péče ve společnosti Skanska, jednoho z největších developerů v hlavním městě.



Ze dne na den si lidé přesunuli práci do kuchyní a obýváků, které na to nejsou připravené. Kromě improvizované pracovní plochy tak musí každý zaměstnanec na home office řešit i dostatečné osvětlení. Nevhodné osvětlení snižuje pracovní výkon až o 30 %. Správně nasvícené pracoviště je však ve vašem vlastním zájmu i z důvodu ochrany zraku. Jak si nasvítit home office, abyste viděli na práci stejně jako v kanceláři

Změny domů a okolí, např. parterů

Penta zmiňuje, že rozšíření práce z domova si vyžádá také jiné přemýšlení o veřejném prostoru. Potřebujeme prostory, které nabízejí místa ke schůzkám a k práci.

„Aby si lidé mohli na místě sednout, připojit se k internetu, dobít si telefon a pracovat nebo si tam dát třeba kafe,“ prohlásil v nedávném rozhovoru pro HN ředitel developmentu v Penta Real Estate Rudolf Vacek.







Společnost Penta například s nutností dostupného wi-fi připojení počítala při přestavbě historického areálu Nuselského pivovaru na novou čtvrť zhruba pro tisíc lidí, tedy akce za 2,3 miliardy korun. S novou výstavbou se prostor Nuselský pivovar vrátí do historie, kdy býval společenským centrem. Současný areál, jako zdí ohraničené území, se změní na prostor s otevřenými partery, který bude propojovat Náměstí bratří Synků a ulici Bělehradskou směrem k ulici Na Fidlovačce a stejnojmennému parku a divadlu. Viz článek Obnova brownfieldů z pohledu developerů a rekonstrukce území Nuselského pivovaru

Změny v nabídkách nemovitostí

Pro některé developery je prostor přizpůsobený práci z domova již nyní konkurenční výhoda. K dobré lokalitě nebo ekologii se přidaly vhodné podmínky pro práci z domu. Vícepokojové byty jsou pro práci z domova sice vhodnější, ale ne každý si je může dovolit. „Zhruba dvě třetiny všech prodaných bytů v Praze představují jedno a dvoupokojové byty,“ říká zakladatel developerské společnosti Trigema Marcel Soural. Pro lidi žijící v menších bytech mohou být řešením prostorné sdílené místnosti, kanceláře, které budou moci využívat všichni obyvatelé domu. „Sloužily by majitelům bytů, kteří nemohou anebo nechtějí pracovat sami ve svém bytě,“ říká ředitel společnosti Geosan Development Petr Beneš.

Petr Palička ze společnosti Penta v home-office nevidí hrozbu menší poptávky po standardních kancelářích:

„Prosazování firemní kultury a politiky je v rámci home office víceméně nemožné, stejně jako předávání zkušenosti seniorních pracovníků těm mladším – tyto procesy hodinové videoporady nemohou nahradit,“ řekl na říjnové konferenci REM Autumn 2020: nemovitosti v dobré kondici.