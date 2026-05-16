Umění z odpadu: monumentální skulptury z vysloužilých ocelových cisteren v Praze
Přehrát audio verzi
Umění z odpadu: monumentální skulptury z vysloužilých ocelových cisteren v Praze
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Výstava Opuštěná obydlí od sochaře Čestmíra Sušky je k vidění na smíchovské náplavce. Objekty z vyřazených cisteren připomínají tradiční obydlí (např. inuitská iglú) a mají symbolizovat ztrátu domova v důsledku válek, násilí nebo exilu.
Výstava Opuštěná obydlí od sochaře Čestmíra Sušky, jedna z nejvýraznějších věcí na smíchovské náplavce v Praze
Jedná se o instalaci pěti monumentálních skulptur z vysloužilých ocelových cisteren. Sochy jsou perforované (vyřezávané) typickým autorským stylem, takže působí lehce a vzdušně, i když každá váží kolem 1,5 tuny.
Proč „Opuštěná obydlí“?
- Symbolika: Objekty připomínají tradiční obydlí (např. inuitská iglú) a mají symbolizovat ztrátu domova v důsledku válek, násilí nebo exilu.
- Interaktivita: Do soch se dá vlézt! Jsou navržené tak, aby ses uvnitř mohl na chvíli zastavit a vnímat prostor z jiné perspektivy.
- Noční efekt: Večer jsou objekty zevnitř nasvícené, takže světlo prochází vyřezávanými vzory a vytváří na náplavce zajímavou atmosféru.
Do května 2026 najdete výstavu na Smíchovské náplavce, Praha 5 (u Kobky 17, nedaleko železničního mostu). A protože to je venkovní instalace ve veřejném prostoru, neplatí se vstupné a výstava je přístupná 24/7.
„Nás instalace zaujala také tématem, které je blízké nám i naší konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví. Tu pořádá TZB-info a ESTAV.cz a chystáme na jaro 2027 již 4. ročník. Jejím hlavním cílem je zamyšlení o životě materiálů. Jak dát materiálu další život. Jak ušetřit odpady tím, že materiály znovu použijeme. Jak využít starou stavbu, jak zachovat genium loci u brownfieldu, jak regenerovat městské parky s řešením blízkým přírodě a lidem, jak pohlížet na životnost stavby jako na celek, jak opravit staré věci, třeba parkety. Jak využít místní materiály jako je len, konopí nebo starý papír.
V programu se věnujeme malým i velkým věcem, přemýšlíme o smyslu. Součástí je i komentovaná prohlídka materiálů, která může být inspirací. Důležité je pro nás možnost vzorky vzít do ruky, diskutovat o jejich možnostech. Na reuse v podobě tunových cisteren je ale třeba jít na Náplavku,“ říká Dagmar Kopačková, ředitelka TZB-info a ESTAV.cz.