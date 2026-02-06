Adapterra Awards otevírá nominace. Speciálně ocení zemědělské projekty posilující odolnost krajiny
Osmý ročník soutěže Adapterra Awards spouští nominace projektů adaptace na změnu klimatu v krajině, sídlech a budovách. Letos klade zvláštní důraz na zemědělství a způsoby hospodaření, které cíleně zvyšují odolnost krajiny vůči suchu, přívalovým dešťům a dalším extrémům počasí. Přihlašování projektů začíná 4. února na www.adapterraawards.cz.
Změna klimatu se v České republice neprojevuje jedním způsobem, ale kombinací problémů – od sucha a přehřívání území až po přívalové srážky a nebezpečnou erozi půdy. Právě proto roste význam konkrétních adaptačních opatření, která fungují v praxi a pomáhají lépe zvládat stále extrémnější podmínky. Takové projekty dlouhodobě vyhledává a oceňuje soutěž Adapterra Awards. Do osmého ročníku klání, které pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting, se mohou hlásit již realizované projekty z celé země. Přihlašovat je mohou nejen samotní investoři, ale i projektanti nebo realizační firmy.
Soutěží se ve třech hlavních kategoriích Krajina, Sídla a Budovy, kde vítěze určí odborná porota. Součástí soutěže je také Cena sympatie, o jejímž vítězi rozhodne veřejnost v online hlasování.
Zaostřeno na zemědělství
Zemědělská krajina tvoří přibližně 53 procent území republiky a její stav hraje klíčovou roli v tom, jak dokážeme čelit suchu, přívalovým dešťům a dalším projevům klimatické změny. Letošní ročník proto přináší speciální kategorii Zemědělství, v níž pořadatelé soutěže ocení projekty a postupy v zemědělské prvovýrobě a hospodaření v krajině, které aktivně reagují na klimatickou změnu.
„Chceme vyzdvihnout zemědělské hospodáře, kteří s půdou pracují nejen jako s produkční plochou, ale zároveň ji vnímají jako důležitý nástroj pro zadržování vody, pozitivní ovlivňování mikroklimatu a podporu biodiverzity,“ vysvětluje Martin Ander, vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství. Do této kategorie se mohou hlásit projekty zaměřené kromě zemědělské produkce na péči o zdraví půdy, omezení eroze, diverzifikaci plodin a regenerativní zemědělské postupy, začleňování krajinných prvků, agrolesnictví, adaptivní hospodaření s vodou nebo udržitelné formy živočišné výroby. Hodnocena bude také ekonomická udržitelnost projektů a jejich přenositelnost jako inspirace pro další zemědělské podniky.
Proměna sídliště v Praze 12. Adapterra Awards 2025 – finalisté. Zdroj: Nadace Partnerství (Vojta Herout)
Park Zdeňka Kopala v Litomyšli. Adapterra Awards 2025 – finalisté. Zdroj: Nadace Partnerství (Vojta Herout)
Hodnocení a ocenění
Do kategorie Krajina lze přihlašovat projekty od udržitelného hospodaření v krajině po obnovu mokřadů. Sídla se soustředí na adaptační opatření v intravilánu, včetně práce s vodou a zelení ve veřejném prostoru. Kategorie Budovy zahrnuje technická i přírodě blízká řešení, jako jsou zateplení či zelené střechy, napříč různými typy staveb.
Projekty hodnotí odborná porota složená z nezávislých odborníků. Vítězové jednotlivých kategorií získají finanční i věcné ceny, které věnují partneři soutěže. Cena sympatie veřejnosti je spojena s finanční odměnou 50 tisíc korun. Součástí soutěže jsou také regionální a partnerská ocenění, mimo jiné Cena Prahy, Cena Jihomoravského, Jihočeského a Moravskoslezského kraje nebo ocenění pro projekty v českém a rakouském příhraničí.
Dům přírody Hodonínské Dúbravy. Adapterra Awards 2025 – finalisté. Zdroj: Nadace Partnerství (Vojta Herout)
Sídlo firmy Zahradní Architektura Kurz. Adapterra Awards 2025 – finalisté. Zdroj: Nadace Partnerství (Vojta Herout)
Harmonogram soutěže
- 4. 2. – 11. 3. 2026 – Přihlašování realizovaných projektů do soutěže
Online přihláška na www.adapterraawards.cz
- 25. 8. – 1. 10. 2026 – Zveřejnění finálových projektů a zahájení online hlasování veřejnosti o Cenu sympatie
- 5. 11. 2026 – Výroční konference v Praze na téma adaptací na klimatickou změnu, spojená se slavnostním vyhlášením vítězů Adapterra Awards 2026