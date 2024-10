Stavba / Okna a dveře / Střešní okna / PODCAST: Nová kapitola pro střechy: Tondach uvádí střešní okna na trh

PODCAST: Nová kapitola pro střechy: Tondach uvádí střešní okna na trh

Vstup do segmentu střešních oken je pro firmu Tondach, kterou zastřešuje společnost Wienerberger, významným krokem. O tom, co tento krok přináší pro investory a stavitele, jsme hovořili s Janem Konštackým, odborníkem na stavební systémy.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých podcastů na estav.tv Navštívit

Kompletní stavební řešení od Wienerbergeru

Jak uvedl pan Konštacký, důvodem pro zařazení střešních oken do sortimentu Tondach bylo rozšíření portfolia společnosti Wienerberger. Tato společnost se zaměřuje na dodávky materiálů pro celou stavbu – od potrubních systémů, přes dlažbu, až po střechu. „Pokud mluvíme o rodinném domku, střešní okna jsou po krytině jedním z nejdůležitějších prvků střechy,“ vysvětluje Konštacký. Tímto způsobem mohou zákazníci získat kompletní řešení od jednoho dodavatele, což poskytuje jistotu kvality a kompatibility jednotlivých stavebních prvků.

Proč zvolit okno od Tondach?

Konkurence na trhu střešních oken je značná. Proč by tedy měli zákazníci sáhnout po produktech od Tondach? Jan Konštacký zdůrazňuje výhodu spolupráce s jedním dodavatelem, který poskytuje materiály pro celou stavbu. „Lidé staví nebo rekonstruují jednou, maximálně dvakrát za život, a mají jistotu, že materiály od jednoho dodavatele jsou navrženy tak, aby spolu bezproblémově fungovaly po dlouhá léta,“ vysvětluje.

Technické detaily a inovace

Napojení střešního okna na střešní krytinu a izolace jsou klíčové technické detaily, které mohou ovlivnit životnost stavby. Jak Konštacký zmiňuje: „Střešní okno je ve své podstatě díra do střechy a tento detail musí být perfektně zpracovaný, včetně izolace mezi rámem okna a krokví.“ Tondach proto nabízí zateplovací sady, které zajišťují, že okna budou optimálně izolována, což eliminuje tepelné mosty a prodlužuje životnost celého řešení.

Výběr materiálu a velikostí

Střešní okna Tondach jsou dostupná ve dvou materiálových variantách – dřevěný profil a PVC profil. Dřevo je ideální pro teplé a přírodní interiéry, zatímco PVC profil se hodí do vlhkých prostor, jako jsou koupelny nebo kuchyně, kde je klíčová bezúdržbovost. Důležitým faktorem při výběru oken je i jejich velikost, která by měla být přizpůsobena prostoru a potřebám světla. „Obecně platí pravidlo, že prosklená plocha by měla být 1/10 podlahové plochy,“ doporučuje Konštacký.

Ventilační klapka a prevence přehřívání

Ventilace je další důležitý aspekt, na který se při výběru střešních oken často zapomíná. Střešní okna Tondach jsou vybavena ventilační klapkou, která zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu, aniž by bylo nutné okno zcela otevřít. „Je ideální pro použití od jara do podzimu,“ říká Konštacký. Co se týče letního přehřívání podkrovních prostor, doporučuje použití venkovní markýzy, která blokuje až 90 % tepelného záření, aniž by omezovala světlo v interiéru.

Střešní okna Tondach

Střešní okna Tondach

Snadná montáž a technická podpora

Při montáži střešních oken je klíčové správné provedení detailů, zejména izolace kolem rámu. Tondach se proto zaměřuje na kvalitní technickou podporu pro projektanty i stavebníky. „Máme zpracované veškeré technické detaily, a to i v programech pro navrhování, jako je ArchiCAD,“ vysvětluje Konštacký. Důležitým aspektem je také rychlost dodání – střešní okna jsou dostupná ze skladů v Hranicích, Vyrčanech a Stodu, a mohou být doručena do 48 hodin.

Rekonstrukce a výměna oken

Střešní okna Tondach jsou vhodná nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce. Starší okna, instalovaná například v 90. letech, jsou již často na konci své životnosti, a jejich výměna za modernější variantu je efektivnějším řešením, než jejich opravování. Tondach nabízí okna v běžných rozměrech, což zjednodušuje jejich instalaci do stávajících staveb.

Estetika a regulace světla

V interiéru nabízí Tondach různé možnosti zastínění, například rolety s pojezdovými lištami, které umožňují zcela zatemnit místnost nebo regulovat přísun světla. Nejpopulárnějšími barvami jsou neutrální odstíny, jako je béžová, tmavě modrá a světle šedá, které se hodí k většině interiérů.

Komplexní podpora a rychlé dodací lhůty

Na závěr jsme se s panem Konšackým zaměřili na technickou podporu a logistiku. Wienerberger poskytuje projektantům širokou škálu podkladů, včetně CAD detailů, které usnadňují správné navrhování střech se střešními okny. „Máme střešní okna zpracovaná v programech jako ArchiCAD, a to tak, aby projektanti mohli efektivně a rychle integrovat okna do svých návrhů,“ vysvětluje pan Konšacký.

Co se týče dodacích lhůt, všechny běžné velikosti střešních oken jsou skladem ve třech centrálních skladech v ČR (Hranice, Vrčany, Stod). „Od přijetí objednávky je obvykle schopni doručit do 48 hodin po celé republice,“ říká na závěr.

Více informací o produktech a technických podkladech je možné získat na webu společnosti Wienerberger v sekci střešní krytiny a podsekci střešní okna.