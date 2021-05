Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Neodolatelně odolná střecha

Neodolatelně odolná střecha

Betonová taška Classic Protector PLUS od společnosti BRAMAC se vyznačuje precizním zpracováním, dlouhou životností a mimořádnou odolností. Hlavní benefity této krytiny jsou výsledkem inovativní technologie výroby, při níž je na povrch tašek aplikována vrstva jemnozrnného mikrobetonu.

Nadčasový design tašek BMI BRAMAC

Betonová střešní taška Classic Protector PLUS je vyráběna pod značkou BMI BRAMAC, která v letošním roce slaví třicet let existence na českém trhu. Tato střešní taška se řadí k nejžádanějším modelům z portfolia společnosti BRAMAC. Má nadčasový design se symetrickým zvlněním, který se hodí nejen k novostavbám, ale i k rekonstruovaným objektům s tradičním vzhledem. Nová střecha působí v kontextu okolní zástavby autenticky a objekt zůstane součástí nezaměnitelného koloritu naší krajiny. Střešní taška Classic Protector PLUS se vyrábí ve čtyřech barevných odstínech – v cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé a ebenově černé.

Vysoká odolnost

Velmi důležitou roli v ochranné funkci střechy hraje povrchová úprava střešních tašek. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašek s technologií Protector PLUS je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného jemnozrnného mikrobetonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký a na první pohled atraktivní povrch. Toto vše zvyšuje ochrannou schopnost krytiny před usazováním mechů, nečistot a řas, zajišťuje dlouhodobou stabilitu původní barevnosti a mechanickou odolnost.

Sladěné příslušenství

Pro všechny střechy platí, že nabízí nejlepší ochranu, spolehlivou jistotu a sladěný vzhled pouze tehdy, pokud do sebe všechny komponenty optimálně zapadají. Betonová krytina Classic Protector PLUS disponuje komplexním a propracovaným systémem originálních střešních doplňků a příslušenství, včetně nadkrokevní tepelné izolace BMI BRAMAC Therm nebo okapového systému Stabicor. Všechny systémové komponenty dohromady vytvářejí Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC. Jde o prověřené řešení střešního pláště, na které se vztahují nadstandardní záruky. BRAMAC nabízí 30letou záruku na kvalitu všech nabízených typů krytin. Dle vybraného příslušenství pak mohou zákazníci získat i 10letou nebo 15letou záruku na funkčnost střešního systému.