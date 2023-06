Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střechy / ROOFIX předváděcí veletrh poprvé: 42 účastníků, trpělivá Klaudie a vůně guláše

Protože víme, že práce ve výškách může být někdy výzvou, děláme vše pro to, abychom při ní zajistili maximální bezpečnost.

Rok se s rokem sešel… Ale kdepak. Tohle bylo naše veletržní poprvé. Kotvicí body se zpočátku třásly lehkou nervozitou, znáte to, ale jak zavoněl guláš a rozdaly se visačky 42 účastníkům (protože co by to bylo za veletrh bez visaček?!), atmoška začala nabírat ten správný směr.

Obvykle se nechlubíme, ale ROOFIX předchází pád, tak jakýpak copak. Omrkněte pár řádků o historicky prvním ROOFIX předváděcím veletrhu 2023, kde jsme hostům ukázali své záchytné systémy, kotvící body a ochranné pomůcky pro práci ve výškách.

V číslech: 42 účastníků, 84 zvědavých očí, 27 firem

Normálně lezeme po střechách, ale tentokrát jsme si pod jednu vlezli – společně s 42 návštěvníky (a fakticky do toho nepočítáme ROOFIX bandu) z 27 firem. Zamačkávali jsme slzu, protože takhle hojnou účast jsme na prvním ročníku nečekali. Opravdu ne. Máme radost (a děkujeme!), že se do ROOFIX domoviny v Lázních Bohdaneč sjeli třeba zástupci firmy Hilti, Kingspan, Chládek a Tintěra, CZ Isolation, Reprof (kteří měli i svůj vlastní blok v programu) a další střechaři, projektanti a (obchodní) přátelé.



Pokud se nudíte, můžete přepočítat panáčky v prvním boxu. Pokud se nudíte, můžete přepočítat panáčky v prvním boxu.



Klaudie (ta vpředu, ehm) předvádí ochranné pracovní prostředky, déšť-nedéšť. Klaudie (ta vpředu, ehm) předvádí ochranné pracovní prostředky, déšť-nedéšť.

Nejlepší část programu? Ukázka Umpa-lumpů!

Program, a vlastně celý veletrh, jsme ladili tak dlouho, že úlevný oddych ROOFIXáků v den akce nahnal všechny dešťové mraky nad Bohdaneč. Nevadí, střechy máme v merku, tak jsme vždycky pod nějakou pelášili. Teda kromě Klaudie, která s trpělivostí sobě vlastní dál předváděla ochranné pracovní prostředky.

V přednáškách jste se dozvěděli, nebo jste přišli o (pokud jste nebyli):

Důvody, proč je ochrana proti pádu při práci skutečně potřeba – věděli jste třeba, že v roce 2021 se pádem z výšky vážně zranilo 196 lidí? Nebo že v rizikové zóně (tedy 1,5 m od hrany možného pádu) nesmíte být bez jištění? Jaké jsou možnosti ochrany proti pádu – třeba kvalitní záchytná konstrukce nebo ochranné pracovní pomůcky proti pádu. Fáze od návrhu po zpracování cenové nabídky – roli hrají třeba rozdíly mezi nerezovým (je na střeše permanentně) a montážním lanem (musím si ho na střechu přinést, vytyčit lanový úsek a lano napnout). Životní cyklus zakázky je pak takový:

Jak na správnou hydroizolaci střech – přednášky se chopili odborníci z Reprof. Nejčastější neduhy, které se dějí ve fázi výkresu – to jsme mimochodem sepsali i do článku. Obecné, ale důležité informace o záchytném systému. Rozpletenou změť paragrafů a zákonů. Principy rozmístění kotvicích bodů na střeše.



Tohle ještě nejsou ti slíbení Umpa-lumpové. Nene. Tohle ještě nejsou ti slíbení Umpa-lumpové. Nene.

Technické ukázky od profíků přilákaly nejvíc očí

Po teorii rovnou do praxe. Nářadí se chopili profi ROOFIXáci a ukázali třeba instalaci kotvicích bodů do různých podkladů, upozornili na úskalí jednotlivých materiálů, nebojácně se pustili do montáže nerezového lana s pružinou (a zasvěcení vědí, že je to pěkný oříšek).

Mimochodem, víte, co se stane s kotvicím bodem, když do něj spadne závaží o váze 100 kg? Rozbrečí se? Zafunguje jako katapult? Ne a ne. Sloupek se lehce ohne v jogínském stylu, ale jinak drží pevnou silou mistra Yody. Nám sice při technické ukázce napršelo do samonavijáku, ale naštěstí máme Kubu. A Kuba vždycky všechno zachrání.

Štempl nejlepšího bloku celého veletrhu získává…

… ukázka kotvení do různých částí podkladů a montáž nerezového lana a pružiny v podání našich Umpa-lumpů – Aleše Kořínka (vedoucí výroby) a Michala Ďurišíka (vedoucí montáží). Rádi si tak říkají, protože jsou extrémně šikovní a výkonní a nechávají se (u)platit kakaovými boby.

O nejlepší ukázce rozhodl přítomný lid. A v dotazníku k tomu řekl, že: „je fajn vidět to naživo – hlavně to lano“ nebo „vtipné, zajímavé, poučné a praktické“. Tak tohle se povedlo!

Neuvěřitelná atmoška, skvělé jídlo a babské pití pro tvrdé chlapy

Ale víte, co bylo ještě nejlepší? Atmosféra. Normálně nás to dojalo. Jakože… Jsme parta s pěkně tvrdou skořápkou, ale uvnitř? Vždyť kápo BJK Group (a tedy i ROOFIX) nosí culíček (promiň, Kubo). To přece mluví samo za sebe. A tak jsme tu atmosféru hltali všemi doušky. Byla úžasná díky vám, kteří jste přišli. Děkujeme!

„Děkuju za dnešek, jsem z toho nadšený a byl to pěkný den.

Máte super kolektiv a těším se na spolupráci.“

– Jan Provazník (TopCraft s.r.o.)

Jo, a jídlo! Vůně guláše se nám bohdanečskou základnou line ještě dnes. Přikusovaly se chlebíčky od Ježek catering, zajídalo se to super sladkým dezertem a zapíjelo nealko pívkem pomelo-grep, babským pitím pro pořádné chlapy. Trochu jsme se báli (a někteří z nás kvůli tomu doma nevařili), že zbytky vezmeme rodinám. Ale snědlo se všecičko. BO-ŽÍ to bylo!







Jídlo, co se hnedka snědlo, a trpělivá Klaudie v pozadí (vlevo). Jídlo, co se hnedka snědlo, a trpělivá Klaudie v pozadí (vlevo).

Pro poklad šli jste světa kraj…

Tedy jen po areálu ROOFIXu. Kdesi jsme totiž zakopali nepromokavý vak za bezmála 800 kaček. Úspěšnému kopáči a výherci na dálku máváme a gratulujeme! Stejně jako vítězům v tombole, kteří si odnesli zvedací vak v hodnotě více než 1 500 Kč a set jisticího lana, nepromokavého vaku na OOPP a postroje v hodnotě 6 000 Kč. Parádička!

Bude 2. ročník? A mohl(a) bych ho vidět?

Bude! Kdy? Brzy! Dokud máme plánování takové akce čerstvě pod kůží. Ať už si chcete poslechnout přednášky od profíků, mrknout na technické ukázky, ochutnat dobré jídlo, nebo se prostě jen potkat s Klaudií, můžete se nezávazně přihlásit. Včas vám pošleme podrobnosti .

My si mezitím odškrtáme checklist vylepšení, která byste si podle dotazníku přáli:

Ukázka kotvení do dřevěného podkladu

Tahové zkoušky

Praktické měření sil při pádu

Tipy a triky (best practice)

Odhalení našich fuck-upů

A vy si čekání na další ročník ROOFIX předváděcího veletrhu můžete zkrátit třeba naším školením – na záchytný systém, montáž, navrhování nebo cokoli, co vás o záchytných systémech zajímá.



Těšíme se na vás zase příště! Těšíme se na vás zase příště!