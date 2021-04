Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střechy / Tondach má krytinu opravdu pro každého

Tondach má krytinu opravdu pro každého

Děti, namalujte střechu! Po téhle výzvě i ti nejmenší špunti zaručeně bez problémů nakreslí šikmou střechu. Proč? Jde o stavební konstrukci spjatou s celou historií lidstva tak dokonale, že pojem střecha patří mezi základní znalostní výbavu už u malých dětí.

Dlouhá historie pomohla vycizelovat jednotlivé prvky šikmé střechy až k současným špičkovým výrobkům. Společností, která na našem území jako vizionář už léta posunuje vývoj tradičních střešních krytin kupředu, je Tondach, výrobce pálených střešních tašek.

Desítky let práce s jednou surovinou a zkušeností s jedním výrobkem jsou zárukou, že Tondach svému dílu opravdu dobře rozumí a na krytiny Tondach se můžete spolehnout. Stejně jako v Tondachu rozumějí své práci, rozumějí i potřebám zákazníků. Sortiment střešních tašek proto upravují tak, aby se v něm našlo řešení každého požadavku i přání.

Od chaloupky po vilu

Pro staré vesnické chalupy a historické činžovní domy jsou v nabídce odjakživa klasické bobrovky, evergreen mezi střešními taškami. Oceňují je i památkáři, kteří kromě toho často sahají také po prejzách, aby obnovili krásu zámků a paláců.

Současní investoři se ale raději rozhlížejí po modernějších tvarech krytin. V současné nabídce je aktuálně devět různých typů ražených tašek, včetně žhavé novinky V11, vytvořené designovým studiem F. A. Porsche. Jsou mezi nimi jak tašky vyloženě moderní s minimalistickým řešením povrchu, tak klasické drážkové. Nechybí ani střešní tašky tzv. univerzální, které ozdobí každý typ stavby – od patrové příměstské vily po přízemní dům na samotě.

Tvarovou pestrost vynásobte počtem barev a povrchových úprav a vyjde vám široká škála, ze které si vybere opravdu každý podle svého vkusu.

Krása a funkčnost dohromady

Jedním z rozhodujících parametrů střešní krytiny je minimální sklon, ve kterém ještě může být taška použita. Nízký sklon je přitom pro moderní bungalovy charakteristický, proto se třeba zrovna pro ně vyplatí vybírat krytinu pečlivěji. Nízký sklon sice zvládne každý typ pálené tašky, ale u některých byste museli přidávat pojistnou doplňkovou hydroizolační vrstvu. A to jsou finance navíc.

Některé tašky jsou tzv. posuvné, tedy mají jistou variabilitu v laťování. To znamená, že se snáze přizpůsobí starším střechám při rekonstrukcích. Pokud se chystáte na výměnu stávající krytiny, tak soustřeďte svou pozornost na posuvné tašky a ušetříte si zbytečné nesnáze.

V nabídce Tondachu jsou i tašky velkého formátu, kterých na ploše spotřebujete méně. Střecha s nimi proto vyjde laciněji. Jak vidíte, Tondach má opravdu řešení pro každého.

Pálená krytina, to je bezpečný štít nad hlavou

Pálená taška je poprvé zmiňována už 500 let před naším letopočtem. Jak to, že nebyla překonána modernějšími technologiemi? Je to kvůli jejím nesporným kvalitám. Staletími prověřená hlína sice přijala moderní vzory, ale její benefity, čerpané přímo z přírody, jí zůstaly. V pálených střešních taškách se snoubí země, oheň, voda, vzduch a tato čtveřice živlů jim dává neopakovatelné vlastnosti.

A co víc, všechny výhody si pálené střešní tašky Tondach uchovávají po celou dobu své životnosti, která může být až 100 let. Aby to platilo, vyrábějí v Tondachu pálené tašky s nadčasovým designem. Zkrátka, tvoří střechy pro budoucnost.

