Které stínění je nejoblíběnější? A na které dostanete dotaci?

Na venkovní stínicí prvky je dotace až 2.000 Kč na m2 zastíněné plochy otvorové výplně. Způsob ovládání přitom již nehraje roli. I nadále převažují venkovní stínicí prvky.

Vývoj trhu stínicí techniky v roce 2023

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) dlouhodobě sleduje vývoj oboru, průběžně shromažďuje data o oboru a vytváří tak každoroční Analýzu trhu stínicí techniky. Díky těmto údajům je pak možné sledovat trendy v oboru stínění v čase, případně je porovnávat s vývojem v zahraničí.

Z Analýzy trhu stínicí techniky

I nadále přetrvává převaha venkovních stínicích prvků, jako jsou venkovní rolety, a to jak hliníkové, tak textilní, resp. screenové, tak také venkovní žaluzie.

Tato skupina produktů v posledních letech představuje přibližně 51 % všech produktů stínicí techniky. Je to dáno především jejich výraznějším vlivem na energetickou bilanci budov a tím i na úspory nákladů za energie na chlazení i vytápění. To je také důvodem, proč jsou právě tyto stínicí prvky podpořeny v rámci programu Nová zelená úsporám.

Dotace v NZÚ: na venkovní stínicí prvky je poskytována dotace ve výši 1.500 Kč, resp. 2.000 Kč na m2 zastíněné plochy otvorové výplně – v závislosti na tom, zda jde o stínění na rodinném či bytovém domě, případně na bytovém domě ve vlastnictví obcí či veřejného sektoru. Způsob ovládání přitom již nehraje roli.





Oblíbené jsou i pergoly, které umožňují pobyt ve venkovním prostředí, aniž by vás obtěžovaly příliš silné sluneční paprsky. Dnešní bioklimatické pergoly umožňují pobyt v přírodě i za silnějšího deště či větru, jejich střešní lamely unesou i určitou vrstvu sněhu.

Společně s markýzami, které také rozšiřují náš obytný prostor o terasy a zahradní posezení, tak představují pergoly asi 16 % z celkového objemu stínění (oproti předchozímu roku cca 2% pokles).

Vnitřní stínicí prvky si vůči předchozímu roku zachovaly svou pozici – lehce nad 12 %. Pokles jejich obliby se zastavil možná i díky tomu, že se v poslední době objevují nová designová řešení i materiály. Tím se vnitřní stínění, kromě toho, že plní svou funkci, stává příjemnou součástí interiéru místností.

Objem realizovaných sítí proti hmyzu, které sice nejsou stínicím prvkem, ale v sortimentu je má většina dodavatelů stínění, zůstává už po několik let přibližně na stejné úrovni, a i nadále platí, že lehce roste poptávka po sítích integrovaných do venkovního stínění.

Motorizace stínicích prvků v roce 2023 oproti předchozímu roku lehce poklesla

I tak je motorizováno téměř 30 % všech relevantních stínicích prvků (zejména venkovních). Přitom venkovní žaluzie bývají motorizovány přibližně v 84 % a venkovní rolety v 68 % pořizovaných výrobků. Vysoká míra motorizace těchto prvků koresponduje s faktem, že motoricky nebo dokonce automaticky řízená stínicí technika umí efektivněji pracovat se stínicími prvky a tím lépe dosahovat úspor na vytápění či chlazení vnitřních prostor.

Celkový obrat v ČR se odhaduje na přibližně 12 miliard Kč ročně

Význam stínicích prvků v posledních letech, mj. i vzhledem k jejich vlivu na úspory energií a tím i financí, narůstá. O tom, že se jedná o významný obor, svědčí i to, že celkový obrat v České republice se odhaduje na přibližně 12 miliard Kč ročně. Tímto obratem se ČR podílí na oboru, který v celoevropském měřítku ročně dosahuje obratu přes 22 miliard EUR a zaměstnává více než 450 tisíc lidí.