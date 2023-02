Stavba / Stavební fyzika / Online webinář HELUZ – Vzduchotěsnost staveb od teorie po praxi

Online webinář HELUZ – Vzduchotěsnost staveb od teorie po praxi

Co vše má vliv na vzduchotěsnost stavby, proč je důležité ji řešit a jak vlastně ovlivňuje energetickou náročnost budovy? To vše a mnohem více bude obsahem nového online webináře, v úterý 10. února od 10:00 do 11:00.