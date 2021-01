Evropská unie chce do roku 2030 zrenovovat 35 milionů budov

Evropská komise vyzývá členské státy k tomu, aby na renovace budov využily nejen finance z víceletého finančního rámce EU, ale také z nového fondu obnovy, který má pomoci evropské ekonomice zpátky na nohy. Česko je k tomuto účelu využívá již nyní, zejména v rámci programu Nová zelená úsporám.

Renovační strategie pro nižší emise skleníkových plynů, nižší spotřebu energie a více pracovních míst

Více než 220 milionů budov v EU bylo postaveno před rokem 2001.

Většina z nich je vytápěná fosilními palivy a je závislá na starých a neefektivních technologiích.

Budovy jsou tak v současné době zodpovědné za 40 % celkové spotřeby energie v EU a podílejí se na 36 % emisí skleníkových plynů.

V EU se nyní každoročně renovuje pouze 1 % budov, v Česku se jedná o 0,6 až 0,8 %. Podle Komise to ale není dostatečné a tempo renovací chce v následující dekádě zdvojnásobit.

Do roku 2030 by podle unijní exekutivy mohlo být v EU renovováno zhruba 35 milionů budov, což přinese nejen úspory energií a peněz, ale také 160 tisíc pracovních míst. Evropská komise to uvedla v dnes zveřejněné renovační strategii. Ta má ovlivnit celý systém renovací – od koncepce projektu až po jeho financování a dokončení.

„Navrhneme lepší způsoby měření přínosů renovace a minimální normy energetické náročnosti, více finančních prostředků z EU a technickou pomoc, která podpoří zelené hypotéky a více obnovitelných zdrojů energie v oblasti vytápění a chlazení. To bude pro vlastníky domů, nájemníky a veřejné orgány zásadní změna,“ shrnula obsah strategie evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová.





O tom jak funguje, pro koho a co je vše v rámci služby zdarma najdete v článku

Ve vloženém videu pak i informace o zvyšování energetické účinnosti, dotacích v praxi a o budoucnosti EPC V ČR funguje státem podporovaná služba energetického poradenství EKIS. O tom jak funguje, pro koho a co je vše v rámci služby zdarma najdete v článku Služba energetických středisek EKIS je zdarma. Letos nově pomohou i s úvodní studií. Ve vloženém videu pak i informace o zvyšování energetické účinnosti, dotacích v praxi a o budoucnosti EPC.

Renovace budov by Česku mohly výrazně pomoci se splněním evropských klimatických cílů pro rok 2030

Zatímco současné emisní cíle počítají s 40% snížením emisí do roku 2030, nový návrh Evropské komise počítá s 55% snížení. Česko navíc musí plnit evropský cíl pro úspory energií, které EU stanovila na 32,5 %.

Renovace budov bude možné financovat z fondů Evropské unie

Investice do renovací budov bude možné financovat z fondů Evropské unie. Česko je k tomuto účelu využívá již nyní, zejména v rámci programu Nová zelená úsporám. Ze strategie EU přitom vyplývá, že financí na renovace bude v následujícím programovacím období od roku 2021 ještě více než v tom stávajícím.

Komise vyzývá členské státy k tomu, aby na renovace budov využily nejen finance z víceletého finančního rámce EU, ale také z nového fondu obnovy, který má pomoci evropské ekonomice zpátky na nohy.

i z dalších evropských zdrojů, například ze strukturálních fondů z nového Modernizačního fondu, který bude financován z výnosů z emisních povolenek.



Renovace chce Komise podpořit také odbouráním legislativních překážek, které dosud bránily veřejným investicím do tohoto odvětví.

Klíčové zásady pro rekonstrukci budov 2030 až 2050