Značení a revitalizace podlah – Seminář JACademie 2026

8.2.2026
J. A. CLEAN spol. s r.o.
Společnost J. A. Clean, jednička ve značení a revitalizacích podlah, spustila po dvou letech seminář JACademie.





Staňte se většími odborníky při správě vašich provozních, výrobních a jiných podlah.
Případové studie, trendy, budoucnost, nové technologie.
Našich 18 let zkušeností, 2 500 klientů, 35 000 realizací v Česku, Slovensku, Německu, Rakousku nebo Holandsku. Vašich 120 minut, které z Vás udělají větší odborníky v oblasti podlah.

Semináře – Vlašim, Plzeň, Brno

  • 10. února (út) – Pavlovice u Vlašimi – 9:30–11:30 hod. – zakončíme společným obědem
  • 17. února (út) – Plzeň – 9:30–11:30 hod. – zakončíme společným obědem
  • 19. února (čt) – Bratislava – 9:30–11:30 hod. – zakončíme společným obědem
  • 24. února (út) – Brno – 9:30–11:30 hod. – zakončíme společným obědem
J. A. CLEAN spol. s r.o.
ZNAČENÍ A  REKONSTRUKCE PODLAH. Jsme jedničkou v České republice v oblasti bezpečnostního a dopravního značení průmyslových provozů. Již 18 let značíme, opravujeme a hloubkově čistíme průmyslové podlahy v ČR, SR, DE a AT.

