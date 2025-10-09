EuroSkills 2025 – Český parketář mezi evropskou elitou
Herning v Dánsku se na tři zářijové dny proměnil v evropskou metropoli řemesel. Do moderního areálu Messecenter Herning přijelo přes šest set mladých odborníků ze 33 zemí, aby se utkali v soutěži EuroSkills 2025. Byla to přehlídka preciznosti, kreativity i rozdílných přístupů k technickému vzdělávání napříč Evropou.
Českou republiku zastupovalo 17 soutěžících v 11 disciplínách. Mezi nimi i jednadvacetiletý Marián Hulec, podlahář z Cechu parketářů ČR, který se postavil silné konkurenci v náročné disciplíně parketářství.
Soutěž, kde rozhodují milimetry
Každý den čekaly na soutěžící úkoly, které prověřily přesnost i smysl pro detail. Od vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s tolerancí ±0,4 mm přes výrobu parketového vzoru z různých dřevin, až po práci s přírodním linoleem a kobercem.
Součástí zadání byly i výpočty spotřeby materiálu, technické výkresy a digitální návrhy. Na průběh soutěže dohlížela mezinárodní porota, kde nechyběl ani český expert Ing. Josef Černý.
Příprava po práci vs. profesionální zázemí
Zatímco němečtí nebo švýcarští soutěžící trénují pod dohledem profesionálních trenérů a s plně hrazenou přípravou, český reprezentant se musel spoléhat na vlastní odhodlání. Trénoval po pracovní době, vedený dobrovolníky z Mistrovské školy řemesel a umění v Jablonci nad Nisou a Cechu parketářů ČR.
Rozdíl v podmínkách je patrný: u nás jde spíš o nadšení jednotlivců, zatímco v západní Evropě o systém připomínající vrcholový sport.
V parketářské disciplíně se Marián Hulec utkal se zástupci ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Francie, Itálie a domácího Dánska. Byl jediným účastníkem z bývalého východního bloku, což dánští organizátoři opakovaně ocenili. Soutěž si nenechal ujít ani král Frederik X., který osobně pogratuloval účastníkům.
EuroSkills není jen soutěž, ale i důkaz, že česká řemesla mají v Evropě své místo. Přestože příprava u nás nemá komfort západních týmů, české srdce, zručnost a poctivost jsou hodnoty, které nás drží ve hře. Zkušenost z Herningu ale přináší jasné poselství: pokud chceme obstát i v budoucnu, musíme začít vnímat řemesla jako strategickou součást rozvoje společnosti.
Fakta o místě konání
Místo: MCH Messecenter Herning, Dánsko
Termín: 10.–12. září 2025
Země účastníků: 33
Počet soutěžících: 638
Návštěvnost: 100 000
Zvláštní host: král Frederik X.
Fakta o materiálech a nástrojích
Nářadí: vlastní, včetně řezaček, pil a jemných montážních nástrojů
Materiály: tři druhy dřeva, přírodní linoleum, textilní koberec
Stroje: zajištěny pořadatelem (FESTOOL)
Software a výkresy: ruční skici i CAD
Hlavní partneři: FESTOOL, FLEX, WÜRTH, WOLFCRAFT
Profil soutěžícího
Jméno: Marián Hulec
Věk: 21 let
Obor: parketářství
Příprava: ve volném čase, po práci
Zázemí: Mistrovská škola řemesel a umění, Jablonec nad Nisou
Podpora: dobrovolní trenéři a sponzorské dary