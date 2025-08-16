Plastové podhledy střechy pod lupou: kdy je zvolit a kolik vás to bude stát
Plánujete podbití střechy? Zjistěte, jaké výhody a nevýhody mají plastové podhledy, kam se (ne)hodí a na kolik vás vyjdou.
Podbití hraje velmi důležitou roli v ochraně střešní konstrukce. Oblíbenou volbou k podbití střechy jsou v poslední době plastové střešní podhledy. Pojďme se proto podívat na vlastnosti, výhody a nevýhody tohoto materiálu. Ať víte, jestli je to pravé pro váš dům.
Proč podbít střechu
Hlavní přínos kvalitního podbití je delší životnost střechy, protože:
- chrání konstrukci před vnějšími vlivy a před pronikáním vlhkosti,
- zabraňuje hnízdění škůdců, kteří způsobují znečištění a zanášení důležitých konstrukčních detailů,
- kombinace plného a perforovaného podbití zajistí dostatečný přístup vzduchu.
Plastové střešní podhledy mezi kvalitní podbití rozhodně patří.
Plastové podbití přináší spoustu výhod
Plastové střešní podhledy se nejčastěji vyrábějí z vytvrzeného polyvinylchloridu (PVC), který je vyztužený skleněným vláknem. Jejich velkými výhodami jsou:
- Dlouhá životnost. Vydrží desítky let, aniž ztratí tvar nebo barvu. Výrobci kvalitních plastových podhledů uvádějí interval 15–30 let. Spodní hranice se týká tenkostěnných výrobků, profi ly s vyšší hustotou vydrží i 30 let a více, pokud jsou správně namontované a nejsou vystavené extrémnímu mechanickému namáhání.
- Vysoká odolnost. Plast nehnije, nenapadnou ho plísně ani dřevokazný hmyz. Díky tomu jsou ideální i do vlhčích nebo méně větraných míst. Plastové podhledy jsou odolné také vůči mrazu.
- Bezúdržbovost. Není potřeba je natírat, mořit ani jinak chránit před povětrnostními vlivy, což je zásadní rozdíl oproti dřevu. Stačí je občas omýt vodou.
- Snadná montáž. Skládají se pomocí zámkového systému (pero-drážka) a upevňují se vruty. Práce je čistá, rychlá a zvládne ji každý šikovný domácí kutil.
- Nízká hmotnost. Plastové podhledy jsou lehké, což usnadňuje manipulaci při montáži a zároveň nezatěžují krov.
- Dobrá cena. Oproti dřevěnému podbití je plastové často levnější nejen při pořízení, ale i v dlouhodobém provozu, a to díky nižším nárokům na údržbu.
- Estetika a variabilita. Vyrábějí se v různých dekorech – od bílé až po imitaci dřeva. Lze je bez problémů sladit se zbytkem fasády, oken či střechy.
- Možnost větrání. K dostání jsou i varianty s perforací (větracími otvory), které pomáhají větrat podstřešní prostor a předcházet kondenzaci vlhkosti a následnému vzniku plísní na krovu.
Na co si dát u plastových podhledů pozor
Jedna z mála technických nevýhod plastových střešních podhledů je tepelná roztažnost. V létě se může materiál v horku natáhnout, v zimě naopak mírně smrštit. Pokud při montáži nenecháte dilatační mezeru, může dojít k prasknutí v místech upevnění nebo k deformaci vzhledu podbití.
Dá se tomu však předejít těmito kroky:
- Při montáži neupevňujte vruty úplně „nadoraz“, lamely potřebují prostor pro pohyb.
- Dodržujte doporučené dilatační mezery mezi panely i vůči nosné konstrukci. Obvykle jde o 3–5 mm, záleží na konkrétním výrobci.
Jak vidíte, tepelná roztažnost není problém, pokud s ní při instalaci počítáte.
Druhou nevýhodou je, že nevydrží silnější nárazy. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci a montáži a zvažte instalaci u nízko položených staveb (např. pergoly, garážová stání, vchody) – může se stát, že někdo do podhledu nechtěně udeří. U takových staveb je lepší zvolit odolnější typ.
Plastové podhledy mají čistě krycí funkci a neslouží jako nosný prvek. Pokud chcete do podhledu umístit osvětlení, kameru nebo třeba čidlo, plast samotný je neunese. Stejný problém může nastat, pokud má být podhled kombinován s těžšími prvky, jako je plechové lemování nebo kovová konstrukce větracích mřížek.
Kdy zvolit plastové podhledy a kdy vybrat jiný materiál
Abyste se ve všech informacích lépe zorientovali, připravili jsme přehlednou tabulku:
|Kdy zvolit plastové podhledy
|Kdy vybrat jiný materiál
|Chcete bezúdržbové řešení, které dlouho vydrží, ale zároveň je lehké.
|Potřebujete, aby podhled unesl zátěž bez dalšího kotvení.
|Potřebujete rychlou a snadnou montáž (např. svépomocí).
|Plánujete použití v místech, kde hrozí mechanické poškození.
|Podhled bude sloužit pouze k zakrytí přesahů střechy, bez zátěže.
|Nemůžete zajistit správnou montáž (dilatační mezery, pevný rošt).
|Stavba se nachází v lokalitě s vyšší vlhkostí.
|Máte omezený rozpočet.
Na kolik vás vyjde plastové podbití střechy
Pro příklad výpočtu jsme vybrali plastové podhledy BRYZA v barevném provedení s délkou 3 metry a šířkou 305 milimetrů. Pro podbití převisu o rozloze 40 m2 budete potřebovat zhruba 44 desek. Pro správné odvětrávání střechy je vhodné doplnit plné desky perforovanými variantami – cca 1 perforovaná deska za každé 3 plné, což vychází na 33 plných desek a 11 perforovaných.
|cena za kus
|cena za potřebný počet kusů
|plný podhled
|254 Kč
|33 × 254 = 8 382 Kč
|perforovaný podhled
|264 Kč
|11 × 264 = 2 904 Kč
|Celkem
|11 286 Kč
Další položky, se kterými je potřeba počítat, jsou:
- Profi l J k ukončení montáže – cena cca 152 Kč/ks (3 m), pro 44 desek 6 688 Kč.
- Vruty a další montážní materiál, případně náklady na práci, pokud bude montáž provádět firma.
- U podhledů v imitaci dřeva je cena za kus zhruba o 100 Kč vyšší.
- Doporučuje se koupit desek i profi lů o pár kusů více – pro jistotu.
Jak jsme psali výše, u plastových podhledů můžete ušetřit za montáž, protože ji zvládnete sami, a také za následnou údržbu, protože kromě občasného očištění nic dalšího nepotřebují.
Jsou pro vás plastové podhledy to pravé?
Plastové střešní podhledy představují praktické, cenově dostupné a bezúdržbové řešení pro podbití střechy. Hodí se pro novostavby i rekonstrukce starších domů. I když mají některé nevýhody, ve většině případů naprosto dostačují a svou funkci plní na výbornou. Některým jejich „nešvarům“ se navíc dá předcházet.
Před finálním rozhodnutím doporučujeme promyslet, jaká jsou vaše očekávání a jaké jsou nároky z hlediska umístění (nízká stavba, vlhké prostředí apod.). A pokud si nejste jisti, vždy se vyplatí poradit se s odborníkem.