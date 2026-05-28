Zámecká okna do moderní doby
V dnešní bouřlivé a uspěchané době se občas každému zasteskne po klidu, přírodě a pobytu v zeleni. Představa, že byste mohli bydlet kousek od Prahy v srdci brdských lesů, a ještě k tomu na zámku je určitě velmi lákavá. Zároveň však požadujete vysoký standard bydlení, hodně světla a zároveň minimální náklady na energii. Můžou vůbec takové požadavky splnit zámecká okna a dveře, aniž by byl původní vzhled zámeckého areálu zničen moderními prvky?
Jak to probíhalo
Přání investora
V lednu roku 2024 navštívili středisko špaletových oken AZ Ekotherm v Praze Horních Počernicích investor a architekt s vizí přestavby zcela zchátralého zámku v Jincích na bytový komplex uprostřed zahrad. Hledali dodavatele takových oken, která by odpovídala dobovým oknům a zároveň splňovala požadované moderní standardy. Požadavek památkářů byl jasný a striktní, okna musí při pohledu z venku ctít parametry zámeckých oken. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude výměna ze strany NPÚ akceptována.
Dobová špaletová okna zámeckého typu ale měla venkovní křídla ven a vnitřní křídla dovnitř otevíravá, což z hlediska životnosti oken a uživatelského komfortu nebylo ideální, a proto investor hledal jiné řešení.
Okna vídeňského typu
Optimálním řešením požadavků investora i památkářů byla okna vídeňského typu, která vyhovují jak z hlediska estetického, tak z hlediska funkčního, neboť u tohoto typu špaletových oken se obě křídla otevírají dovnitř.
Pro společnost AZ EKOTHERM to byla velká výzva. Z dostupných informací jsme věděli, že se o výrobu těchto oken v minulosti v České republice několik firem marně pokoušelo. Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem konstruktérů se nám se povedlo tento typ okna navrhnout, odzkoušet a přidat do našeho výrobního programu.
Tepelně izolační parametry byly limitovány požadavkem na tloušťku rámečku vnějšího dvojskla 8 mm, u kterého koeficient prostupu tepla skla dosahuje hodnotu Ug=1,7 W/m2K. Přesto bylo okno jako celek odzkoušeno na velmi solidní hodnotu Uw=1,2 W/m2K.
Co na to památkáři
Vytvořit nový typ okna do památkově chráněného objektu neznamená jen spoustu práce při zaměřování a dokumentování stávajících oken, aby konstruktéři při navrhování replik měli z čeho vycházet a následný náročný vývoj. Taková okna je nutné konzultovat již v návrhu s pracovníky památkové péče. Jeli výsledná výkresová dokumentace schválena, přichází na řadu výroba vzorového okna a až po jeho schválení NPÚ a státní zkušebnou je možné přistoupit k výrobě. Je až s podivem, že vývoj a schválení nového okna netrvalo déle než 3 měsíce a první dodávka oken pro objekt byla montována již na přelomu dubna a května 2024. Celá dodávka pak probíhá pod důsledným dohledem památkářů.
Naše dodávka
Objekt v Jincích
Objekt areálu Zámeckých zahrad Jince se skládá ze 3 základních budov. Dominantu areálu tvoří středová hlavní budova, ke které přiléhají 2 křídla. Zámek, původně ze 14. století, byl citlivě přestavěn na komplex 53 bytů různých velikostí. Některé byty jsou mezonetové se speciálně upravenými dvoupatrovými okny, byty v přízemí zase mají výstupy přímo do zahrady. Kromě těchto oken bylo třeba navrhnout a vyrobit také vnitřní protipožární historické dveře do bytů a tzv. svlakové dveře do vedlejších objektů.
Jak probíhala dodávka
Rekonstrukce budov a tím i naše dodávky probíhaly postupně. První okna byla osazena v květnu 2024 a dodávka posledních oken proběhla na podzim 2025.
Dodávka historických protipožárních dveří certifikovaných Státní zkušebnou na odolnost EI30 a EW30 proběhla do konce roku 2025.
Dodávka speciálních svlakových dveří do vedlejších objektů byla rovněž dokončena do konce roku 2025.
Co všechno jsme vyrobili a namontovali
Celková dodávka společnosti AZ Ekotherm do krásného objektu Zámeckých zahrad Jince představovala
- více než 200 špaletových oken vídeňského typu
- 60 vnitřních vchodových a balkonových dveří většinou s protipožární odolností
- 16 speciálních svlakových dveří na vnějším plášti objektu
