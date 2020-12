Stavba / Okna a dveře / Do domů a bytů si již cestu našly. Nyní světlovody stále více poptávají firmy pro kanceláře i průmysl

V minulých pěti letech jsme sledovali trend realizace světlovodů v domech a bytech. V posledních dvou letech stále více prosazují i ve firemním prostředí. Vedou světlo do kancelářských prostor, do nejrůznějších typů výrobních podniků a průmyslových areálů. Hlavním důvodem je snaha o zdravé pracovní prostředí.

Světlovody, které se prosazují v rezidenčním bydlení po celém světě, zažívají růst zájmu i mezi firmami. Kancelářské prostory využívají světlovody jako zdroj světla jak při nových realizacích, tak i při rekonstrukcích. Výhodou je, že u nich lze kombinovat přirozené denní světlo se světlem umělým ve chvíli, kdy slunce zapadne.

„V kancelářských budovách je denní světlo velmi důležité, protože je pro lidské tělo i psychiku nejpřirozenějším zdrojem světla. Zaměstnanci jsou v takto osvětlených prostorách méně unavení, lépe se soustředí a mají pozitivnější přístup k práci,“ říká Jakub Brandalík, ředitel společnosti Lightway a dodává: „Denní světlo je zcela nenahraditelné a má blahodárné účinky na celý lidský organismus. Jeho dostatek tak působí pozitivně nejen na lidskou psychiku, ale i fyzické zdraví a imunitu organismu.“

Instalace světlovodů využívají v poslední době také průmyslové a výrobní firmy. Ať už provozují menší výrobní halu nebo rozlehlejší průmyslový areál, vyplatí se jim to. Při práci za přirozeného světla jsou zaměstnanci totiž méně unavení a také tolik nechybují. Světlovody zajistí přirozené světlo nad pracovními stoly, v místě expedice zboží nebo na montážní lince. Takováto řešení poskytují osvětlení přirozeným světlem, které je příjemnější pro zaměstnance a ekonomické z hlediska provozu.

Světlovody sbírají denní světlo na střeše, fasádě, terase nebo třeba na chodníku či zelené střeše a následně jej vedou do interiéru speciálním vysoce reflexním tubusem. Stěny tubusu tvoří výkonná zrcadla s maximální odrazivostí. Tubus vyúsťuje na stropě nebo stěně místnosti, kterou chceme prosvětlit. Je opatřen skleněným rozptylovačem světla, takzvaným difuzérem, který světlo rovnoměrně rozptyluje do prostoru tak, aby jeho intenzita nikoho neoslňovala. Díky tomu proudí do interiéru nepozměněné světlo s minimálními ztrátami a maximální intenzitou.