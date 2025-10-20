Kvalita plastových oken: otázky a odpovědi
Přehrát audio verzi
Kvalita plastových oken: otázky a odpovědi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Problematika týkající se kvality plastových oken je přes veškeré snahy z řad výrobců oken stále ovlivňována dezinformacemi a zavádějícím tvrzeními. Choulostivou se tato věc stává zejména v případě veřejných zakázek, neboť se stále vyskytují případy, kdy zadavatelé v rámci výběrového řízení stanoví striktní požadavek na to, aby okna neobsahovala žádný recyklovaný nebo regenerovaný materiál, či dokonce aby byla vyrobena z profilů třídy A. Pokud je totiž takový požadavek do výběrového řízení vložen, zadavatel se dopouští chyby. Podobné požadavky mohou některým dodavatelům poskytnout konkurenční výhodu, a to se klasifikuje jako protiprávní jednání. O co tu vlastně jde?
Co na to norma?
Plastová okna jsou nejrozšířenějším produktem určeným pro výplně stavebních otvorů. Vděčí za to hlavně svým vlastnostem, ke kterým náleží zejména vynikající tepelně-izolační parametry, dále pevnost, tvrdost, odolnost, tuhost a snadná údržba. Základ plastového okna tvoří profil vyrobený z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Každý profil, ať již je zhotoven z jakéhokoliv materiálu, musí splňovat požadavky na mechanicko-fyzikální vlastnosti jak stanoví norma EN 12608-1+A1. V době, kdy část vyspělého světa i naše společnost klade značný důraz na ochranu životního prostředí, je logické, že výrobci okenních profilů, jako je například firma REHAU, se tomuto trendu museli přizpůsobit. A to tím, že při výrobě nových profilů používají do určité míry recyklát nebo regenerát, což znamená, že jej využívají pro ten samý účel, aniž by ale ztratil ze svých fyzikálně-mechanických vlastností. To mimochodem ohlídají laboratorní zkoušky dle již zmíněné normy.
Recyklát nebo regenerát či prvoplast?
Uveďme na pravou míru některá fakta. Recyklát je materiál vyrobený z použitých profilů PVC-U a regenerát je zase materiál vyrobený z nepoužitých profilů PVC-U (tzn. různé odřezky, zbytkový materiál apod.). V tomto bodě je důležité říci, že čím dál více investorů dnes přímo vyžaduje, aby stavba nejen vykazovala co nejmenší energetické ztráty (včetně oken), ale aby se významně podílela na snižování odpadu potažmo uhlíkové stopy. V řadě evropských zemí je již určitý podíl recyklátu při výrobě okenních profilů povinný. Ve světle těchto skutečností je již současné využívání recyklátu a regenerátu prakticky nezbytné. Jakým způsobem se tak děje? Recyklát je extrudován do vnitřních stěn profilů a v procesu koextruze je následně obalen novým materiálem. To znamená, že z prvoplastu jsou vyrobeny pouze pohledové plochy. Nicméně v dnešní době je už technologicky možné ovlivnit také barvu recyklátu (po zpracování je šedivá).
Vypovídající je pouze kvalita profilu
Co je však velmi důležité, je výsledná kvalita profilu. Na to poukazuje například součinitel prostupu tepla Uw, hlukový útlum, pevnost, tvarová stabilita atd. Bylo prokázáno, že použití recyklátu (regenerátu) nejenže nesnižuje mechanicko-fyzikální vlastnosti nového profilu, ale v některých případech je naopak pevnost a odolnost produktu ještě vyšší než v případě profilu vyrobeného 100% z prvoplastu. Společnost REHAU, která byla vždy ve vývoji plastových oken na předních pozicích, patří mezi průkopníky využití recyklátu nebo regenerátu. V okenních profilech tohoto německého výrobce je podíl recyklátu pohybuje od 45 až do 75 % (záleží na velikosti a typu profilu). Za zmínku stojí, že všichni renomovaní výrobci okenních profilů, mezi něž patří samozřejmě i REHAU, se sdružují ve společenství REWINDO, které se zavázalo k využívání recyklátu při výrobě nových profilů.
Co je lepší – třída A nebo B?
Velké dohady o kvalitě profilu vztažené ke „třídě profilů“, jež stanovuje norma EN 12608 (třída A, B nebo C), jsou zavádějící. Písmenem A se označují profily s tloušťkou pohledové plochy ≥ 2,8 mm, zatímco B nesou označení profily s tl. pohledové plochy > 2,8 ≥ 2,5 mm. Znovu lze připomenout, že v soutěžních podmínkách pro výběr plastových oken by neměl být uveden ani počet komor ani profil třídy A. Na tloušťce ani na počtu komor totiž v současné době nezáleží. Mnohem více je důležitá konstrukce profilu včetně tvaru a velikosti komor, která během let extrémně vyspěla. Například tím, jak se zvětšila stavební hloubka, svou podstatou ovlivnila (zvětšila) svařovanou plochu, jež je logicky nejchoulostivější z pohledu pevnosti. A to vlastně vystihuje meritum celé věci. Laboratorní zkoušky napovídají, že v detailu, jako je svar v rohu, je u současných profilů vyšší pevnost, než tomu bylo dříve. Navíc pevnost svarů ovlivňují spíše jiné faktory. Jako například úhel nářezové pily, kolmost řezu, teplota svařování apod. Pro zajímavost jeden příklad. Předepsaná hodnota pevnosti rohového svaru pro určitý typ konstrukce profilu PVC byla 4 400 N, ale skutečně naměřená hodnota pevnosti svaru dosáhla hodnoty téměř 6 000 N, a to v obou třídách A i B. To vše dohromady svědčí o tom, že kvalita okenního profilu je odvislá především od receptury materiálu PVC a od konstrukce profilu (viz renomovaní výrobci). Ukazatel v podobě součinitele Uw (tzn. celého okna) je vlastně nejdůležitější. Pro doplnění na závěr, klasifikace profilů do tříd A, B, C slouží pouze k účelům popisu určitého profilu z důvodů návrhu oken pro různé aplikace používané v Evropě.
Brillant, SYNEGO, ARTEVO…
Společnost REHAU označuje své plastové profily na základě podílu recyklátu značkou EcoPuls. REHAU zpracuje ročně přes 70 tisíc tun starého materiálu, přičemž to samé PVC je možné použít do výroby až 7×, aniž by utrpěly jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti. Ročně REHAU ušetří až 97 tisíc tun emisí, což ekvivalentně odpovídá 7,6 milionům stromů v lesích. Za všemi úspěchy stojí více než 30leté zkušenosti a neustálý vývoj. Ještě připomeňme jednu důležitou věc, že kromě klasických plastových oken vyrábí REHAU ještě profily (okna) kompozitní, který se svými vlastnostmi zcela vymykají PVC profilům. Nejmodernější designová okna ARTEVO, jež sklízejí úspěchy a ocenění v řadě evropských soutěží, jsou z hlediska tepelně-izolačních vlastností, hlukového útlumu, tvarové stability v mnohem lepší kondici, než okna plastová. Ve své podstatě jsou přímým konkurentem oknům hliníkovým i co se týká konstrukčních velikosti (velké formáty).
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).