Okenní systémy SYNEGO a projekt bydlení U zámecké obory

Okna jsou vizitkou domu. O tom není pochyb. Formují celkový dojem a zvýrazňují jeho charakter. Výběr oken se však nepodřizuje pouze designu, ale významnou roli hrají i užitkové vlastnosti. Na prvním místě je schopnost úspory energií, dále pak hlukový útlum, bezpečnost a také snadná údržba. To vše splňují plastová okna SYNEGO, kterými jsou osazeny rodinné domy právě dokončeného projektu bydlení U zámecké obory.

Mnoho lidí utíká z města ven, neboť touží po klidném bydlení vesnického typu v kontaktu s přírodou. Není proto divu, že developerských projektů v okolí větších měst přibývá tempem, za které by se nestyděl žádný trochu slušný sporťák. Bydlení U zámecké obory, jež nemá daleko k historickým odkazům významného českého průmyslníka Františka Ringhoffera, vyrostlo na svažitém pozemku v těsné blízkosti sázavských lesů. Autorem projektu je architekt Jiří Rymeš, který se nechal inspirovat tvaroslovím typické české vesničky a navrhl domy se sedlovými střechami, ale v moderním pojetí. Hlavní pozornost poutají kromě decentní linky minimalistického pera také antracitová okna, která úspěšně kontrastují se světlou omítkou a tmavou střechou. Nebyl by do moderní dům, kdyby neměl velkoformátové dveře, jež poskytnou uživatelům bohatě prosvětlený interiér, ale co je ještě důležitější, snadný přístup na vonící barevnou zahradu. Svažitý pozemek s domy s citem poskládanými tak, aby každý měl pokud možno maximum soukromí, umocňují opravdu příjemný dojem z celého projektu.

Velkoformátové dveře typu PSK, což znamená posuvně sklopné otevírání, těží z vlastností léty prověřeného systému německé firmy REHAU, která vždy patřila mezi lídry a v mnoha směrech udávala tempo vývoje okenních systémů. SYNEGO okenní profily mají stavební hloubku 80 mm a velice příznivé tepelně-izolační parametry, které charakterizuje součinitel prostupu tepla U w (za určitých podmínek může mít až 0,65 W/m2K). Ačkoliv projekt bydlení U zámecké obory je velmi klidná oblast, přesto může být informace o hlukovém útlumu R w = 47 dB pro někoho zajímavá. Šestikomorová okna jsou standardně vybavena trojskly s obvodovým těsněním pro spolehlivou ochranu proti průvanu a vlhkosti. Kašírovaný povrch profilů umožnil dvoubarevné provedení. V exteriéru vidíme již zmíněný antracitový odstín, který je mezi investory stále velmi populární, zatímco v interiéru mají okna bílou neutrální barvu. Antracitové zbarvení profilů klade v letních měsících větší nároky na tvarovou stabilitu zejména u velkých formátů, ale díky kvalitě plastů, která je typická právě u REHAU, je toto spolehlivě zajištěno i u velkoformátového PSK systému. Výhodou okenních profilů REHAU je povrchová úprava usnadňující údržbu a také zabezpečení proti vloupání, které je zejména u rodinných domů důležité. Okna lze na přání rovněž osadit systémem Smart Guard, to znamená inteligentním senzorem preventivní ochrany, jež má za úkol odradit případného lupiče. V domech najdeme kromě oken také vstupní dveře SYNEGO.

Projekt bydlení U zámecké obory zahrnuje tři typy dvoupodlažních domů, počínaje prostorově bohatě dimenzovaným vila domem „Jelen“, přes samostatné domy „Daněk“ až po praktický a cenově dostupný dvojdům „Muflon“. Jedná se o dřevostavby s difúzně otevřenou konstrukcí od společnosti Insowool a se systémem diffuwall. Investorem byla firma U zámecké obory, s.r.o, a výrobu oken včetně instalace měla na starost firma Markop – okna, s.r.o., z Nové Role.

