Kompozitní okna jsou na vzestupu. Víme proč

Kompozitní okna jsou na vzestupu. Víme proč

Vedle klasického plastu, dřeva a hliníku se v posledních letech objevil nový hráč: kompozit. Jde o kombinaci plastu a skleněných vláken. Okna vyráběná z tohoto materiálu si získávají stále více příznivců, a to zejména díky dobrému poměru ceny, která se přibližuje spíše k plastu, a kvality, držící se v těsném závěsu za řádově dražším hliníkem. Pojďme se podívat na důvody, proč stojí za to se o tato okna zajímat.

1. Rozměry téměř jako u hliníkových oken

Kompozitní materiál RAU-FIPRO X je již druhou generací tohoto výjimečného materiálu, který posunul možnosti plastové okenní techniky do zcela nových dimenzí. A to doslova. Z RAU-FIPRO X je možné vyrobit okno až do výšky celého podlaží – tedy 2,8 m. Šířka největšího možného okenního křídla je pak 1,6 m.

2. Vysoká stabilita i bez vytužení

Klasická okna si vypomáhají ocelovými výztuhami, což je vykoupeno zhoršením některých parametrů. Kompozitní materiál má sám o sobě velmi dobrou torzní tuhost, navíc se při výrobě oken používá patentovaný systém se zesílenými šroubovacími kanály, který oknům společně se stavební hloubkou 86 mm propůjčuje výborné statické vlastnosti. Díky tomu je možné vyrobit okna do určitých rozměrů (v závislosti na barevném provedení) bez použití ocelového armování.

3. Okna pro nízkoenergetický a pasivní standard

Právě absence ocelových výztuh eliminuje vznik nepříjemných tepelných mostů. Profilová konstrukce se šesti komorami, systém tří rovin celoobvodového těsnění a také izolační vložky v hlavních komorách zajišťují kompozitním oknům vynikající tepelně-izolační vlastnosti (s izolačním 3sklem je hodnota U w až 0,60 W/m2K). Dodejme, že okenní profily z materiálu RAU-FIPRO X jsou certifikovány institutem pasivních domů v Darmstadtu.

4. Dokonalá akustika

Kompozitní profily zesílené skelnými vlákny umožňují osazení těžkými zvukově-izolačními skly, navíc díky hloubce zasklívací drážky 66 mm umožňující aplikaci výplní až do celkové tloušťky 53 mm. Třešničkou na dortu je extrudované těsnění ve třech rovinách, které ale díky nové geometrii snižuje tlak při zavírání a zajišťuje snadnou manipulaci.

5. Bezpečnost především

Vyztužení skelnými vlákny v celém průřezu zajišťuje kompozitním oknům skvělou prostorovou tuhost na průhyb a kroucení – vypáčení. Zmiňovaný patentovaný systém výztuh přispívá také k bezpečnému uchycení šroubů kování a nosných kotev. S dodatečnými opatřeními a s bezpečnostním kováním splňují okna GENEO třídu odolnosti proti násilnému vniknutí až RC 3.

6. Možnosti integrace

Tam, kam se u klasických plastových oken umisťovaly ocelové výztuhy, zbývá u kompozitních oken prostor pro instalaci dalších vylepšení – například přídavné termomoduly nebo jiné zařízení, jako je alarm (SMART GUARD) či systém řízeného větrání (Inovent).

7. Design a ekologie

Moderní čistý design, kulaté či hranaté tvary s příčkami nebo bez nich, doplňuje možnost výběru ze 400 barevných odstínů včetně imitací dřeva. U antracitu je dokonce možné zvolit probarvený celý profil a mít tak jednotný design i při otevření okna. V celém řetězci – získávání surovin, zpracování, recyklace – splňuje REHAU náročná kritéria, výrobky jsou certifikovány nezávislou značkou kvality VinylPuls.

