Plastová okna v hliníku

Hliníkový vzhled oken i dveří se v hledáčku architektů respektive investorů objevuje v poslední době relativně často. Prosazuje se zejména v moderní architektuře a nechává vyniknout především minimalistické eleganci objektu.

Budeme-li chtít ale porovnat hliníková okna s plastovými, objevíme u hliníkového profilu dvě základní nevýhody. Jsou to do jisté míry horší tepelně-izolační vlastnosti, ale hlavně vyšší cena. Firma REHAU však před časem přišla s alternativním řešením, které se jmenuje AluTop. S jeho pomocí „oblékla“ plastová okna do hliníku. To znamená, že plastové profily REHAU lze opatřit tzv. hliníkovými obložkami, které lze velmi jednoduchým způsobem „nasadit – naklapnout“ na plastový profil.

Hliníkové obložky REHAU dávají na vnější straně okna, balkonových dveří, posuvných systémů a dalších okenních systémů vyniknout eleganci a designu, zatímco na vnitřní straně okna poskytuje systém REHAU uživateli všechny výhody PVC. To znamená především výborné tepelně-izolační vlastnosti, tvarovou stabilitu, hlukový útlum a snadnou údržbu. Nemluvě o barevném provedení, které může být sladěno s interiérem. Hliníkové obložky lze uplatnit jak u profilů SYNEGO, tak u špičkových profilů GENEO vyrobených z kompozitního materiálu RAU-FIPRO X druhé generace. Jeho specifické vlastnosti týkající se především tvarové stability a pevnosti ocení architekti při návrhu velkoformátových systémů, neboť rozměrové možnosti se již velmi přibližují rozměrovým standardům hliníkových profilů.

Hliníkové obložky mají vzhled eloxovaného hliníku nebo se lakují práškovými barvami podle vzorníku RAL, který nabízí nepřeberné množství odstínů. Výjimkou nejsou ani speciální dekory jako například strukturované barvy, matný či polomatný lak apod. Lze je také za určitých okolností instalovat dodatečně, a to jak na otočná okna a dveře, tak na vyklápěcí a sklápěcí, popřípadě na pevně zasklené. Výjimku netvoří ani vícedílná okna i dveře nebo okna s příčkami. Omezení platí pouze u okenních křídel otevíraných směrem ven. Hliníkové obložky lze uplatnit i u nového systému SYNEGO SLIDE.

Hliníkové obložky REHAU jsou zajímavým a cenově přijatelným řešením, které oknům či dveřím dodá vytouženou eleganci v kombinaci se všemi pozitivními vlastnostmi platových oken.