Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / Zdvižně posuvné dveře – trend dnešní doby

Zdvižně posuvné dveře – trend dnešní doby

Jak spojit terasu nebo zahradu s obytným prostorem? Jak si pohodlně užívat venkovního prostředí při zachování dlouhodobé funkčnosti a bezpečnostních standardů? Řešení nabízí zdvižně posuvné dveře, které kromě rychlého spojení exteriéru s interiérem propouštějí díky své velikosti do interiéru mnohem více světla než klasická okna nebo balkonové dveře. A i když je zrovna venku třeba silný mráz, kvalitní rámy, těsnění a zasklení zajistí minimální tepelné ztráty. Pokud zasvítí sluníčko, ihned se můžete těšit na solární zisky, sluneční paprsky postupně interiér prohřívají.

Elegantní přechod mezi životem uvnitř a venku je přirozeně nejvíce žádoucí především v jarních a letních měsících. Jakmile se udělá pěkné počasí, bude vás to vždy táhnout více a více ven. A mít možnost jednoduše přecházet ze zahrady, balkonu či terasy do obytných částí domu a zase zpět je opravdu nedocenitelná.

Funkční, a přitom vysoce elegantní způsob, jak dosáhnout tohoto spojení, nabízí HS portály neboli zdvižně posuvné dveře. Díky svým vlastnostem umožní zcela novým způsobem upravit prostor oken a dveří vašeho domu. Mohou mít velkoformátové rozměry, a přitom komfortní manipulaci s nimi zvládnou všichni členové domácnosti, od těch nejmenších až po ty nejstarší, kteří jistě ocení i další benefit a tím je bezbariérovost. To je zásadní rozdíl mezi balkonovými dveřmi, které se zpravidla otevírají jako dveřní křídlo a při průchodu musíte překračovat jejich rám. To vše v tomto případě odpadá. Není tak potřeba nic překračovat, vzniklým průchodem projede bez problémů i kočárek nebo invalidní vozík. Stačí pouze odsunout dveřní křídlo. Další nespornou výhodou proti balkonovým dveřím je, že HS portály umožňují rychlé a energeticky šetrné větrání, např. v zimním období. Během krátké chvíle rychle vyměníte vzduch v místnosti, aniž by se interiér příliš ochladil. A tím, že se jejich křídlo neotevírá pohybem k sobě/od sebe jako u klasických dveří, nezabírá v případě otevření žádné místo v okolí. Posuvná křídla HS portálů mohou rovněž zůstat otevřená a zajištěná v jakékoliv poloze.

Ačkoli jsou HS portály ideální pro novostavby, lze je bez obav použít i při rekonstrukci starších bytů nebo domů. Jsou totiž vždy zaměřovány na míru konkrétnímu stavebnímu otvoru, takže nevylučují využití prakticky v jakékoli stavbě. Každý zákazník pak jistě ocení, že u společnosti PKS okna má stejně jako u klasických oken či vchodových dveří na výběr z celé řady barevných variant i ze všech oblíbených materiálů, ať už jde o cenově nejdostupnější plast, přírodní dřevo, nadčasový hliník nebo jejich kombinaci v podobě dřevohliníku. Díky tomu je schopná zákazníkovi vyrobit zdvižně posuvné dveře ze stejného materiálu a ve stejném provedení, jako okna, čímž je zaručen dokonalý optický soulad. Nejen touto širokou nabídkou potvrzuje společnost PKS okna svoji přední pozici v rámci českého trhu.