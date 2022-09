Stavba / Okna a dveře / Tepelnětechnické vlastnosti oken a dveří / Novými okny proti inflaci

Novými okny proti inflaci

Netěsná okna s nedostatečnými tepelněizolačními vlastnostmi dokáží v chladném zimním období zahýbat s rodinným rozpočtem i když zrovna není žádná krize. A jelikož je jasné, že aktuálně neustále rostoucí ceny energií i rostoucí míra inflace budou v budoucnu ukrajovat z našich příjmů více, než bychom si přáli, neměli bychom hledání úspor, např. v podobě pořízení nových kvalitních oken, brát na lehkou váhu.

Levnější bydlení nutně neznamená stěhovat se hned do menšího. Mnohdy stačí optimalizovat zažité stereotypy, neplýtvat energiemi anebo investovat do nových, úspornějších spotřebičů. Stejné platí i o oknech. Pořízení nových oken sice představuje vyšší počáteční investici, ale na rozdíl od elektrických spotřebičů se na nich při správně provedené montáži a při základním servisu nemá mnoho let co pokazit.

Investice do nových oken pak sníží každoročně běžnou potřebu tepla na vytopení bytu nebo domu. Tím umožní dlouhodobě ušetřit nemalé prostředky, aniž bychom museli měnit námi požadovaný tepelný komfort. Nová okna současně zvyšují hodnotu nemovitosti i její estetické vnímání. A v neposlední řadě se jedná o nerizikovou investici s trvalou přidanou hodnotou, kdy investujete pouze a jen do svého.

Jaká okna vybrat?

Z pohledu počátečních investic jsou nejpragmatičtější volbou okna plastová. Univerzální materiál, atraktivní design, snadná údržba a dlouhá živostnost za příznivou cenu najde uplatnění více méně v jakékoliv nemovitosti od rodinných nebo bytových domů, přes administrativní nebo průmyslové objekty. Např. plastová okna pod značkou PKS okna mají pevnou ocelovou výztuhu a spolu s vysoce izolačním sklem (volit lze 3sklo nebo 2sklo) zajišťují nejen statickou odolnost, ale i výbornou zvukovou a tepelnou izolaci. Barevná škála plastových oken je hodně široká a zahrnuje i žádané imitace dřevodekorů.

Naopak nejnákladnější jsou okna hliníková. Jejich cena je vyvažována vysokou odolností vůči jakýmkoliv klimatickým podmínkám, téměř žádnou nutností údržby, extrémní pevností a statickou odolností. I díky tomu nabízejí široké možnosti využití, a to i pro velkoformátové prosklené plochy. Hliníková okna lze také opatřit v podstatě jakýmkoliv odstínem podle stupnice barev RAL nebo povrchovou úpravou imitující dřevo.

Přírodě nejblíž

Nejblíže přírodě jsou samozřejmě okna dřevěná, tzv. eurookna. Naplňují neodolatelnou a autentickou kresbu dřeva, kterou plastem ani hliníkem nelze nahradit. Ekologické impregnační a vrchní nátěry prodlužují jejich životnost, avšak je nutné počítat s tím, že na životnost povrchové úpravy dřevěných oken má velký vliv jejich pravidelná údržba, a to zejména aplikace tzv. udržovacích prostředků.

Kdo chce minimalizovat nutnou pravidelnou údržbu dřevěných oken, a přitom se nechce vzdát originálního přírodního vzhledu, může zvolit okna dřevohliníková. Jak jejich pojmenování napovídá, kombinují přednosti dřevěných a hliníkových oken dohromady: vkusný, hřejivý pohled na okna z interiéru s vysokou estetickou hodnotou, dlouhou životností a odolností vůči povětrnostním vlivům z exteriéru. V portfoliu sortimentu PKS okna můžete vybírat dřevohliníková okna ve čtyřech variantách provedení, vhodných především pro novostavby rodinných domů.

Čím dříve, tím lépe

Nenechávejte zbytečně dlouho ležet peníze na vašem účtu, kde ztrácí svoji hodnotu a raději investujte chytře do svého a do své teplé budoucnosti s novými okny. S takto investovanými penězi na vás bude současná inflace krátká. Pro více informací o kompletním sortimentu anebo v případě zájmu o nezávaznou kalkulaci vašich nových oken navštivte webové stánky www.pksokna.cz