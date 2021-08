Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / PKS okna s novinkou v sortimentu plastových oken

PKS okna s novinkou v sortimentu plastových oken

Společnost PKS okna, tradiční český výrobce otvorových výplní z Vysočiny, uvedla na trh novou variantu výrobkové řady Plastové okno 76 z profilového systému Deceuninck Elegant.

Ten se vyznačuje minimalismem, přímými liniemi a tolik žádanou elegancí. Svým designem se přibližuje hliníkovým profilům a částečně tak představuje jejich alternativu z pohledu designu. Samozřejmostí nového Plastového okna 76 jsou moderní technické parametry s cílem, aby následně vyráběné stavební výplně (okna a dveře) splňovaly nejenom náročné požadavky investorů, ale také všechny potřebné normy a předpisy.

Okna z profilu Deceuninck Elegant představují 6komorové řešení se stavební hloubkou rámu 76 mm a 80 mm u křídla a nahrazují ve výrobním portfoliu PKS okna výrobky z profilu Deceuninck Prestige. Profilový systém má téměř neomezenou životnost, vyznačuje se vysokou mírou recyklovatelnosti a zajímavé jsou i jeho technické parametry jako je např. hloubka zasklení až 53 mm anebo součinitel prostupu tepla rámem Uf = 0,93 W/m2K.

Nová Plastová okna 76 jsou vzduchotěsná, vodotěsná, větruodolná a s využitím různé síly zasklení nabízejí i výbornou ochranu před hlukem a rovněž výborné tepelně izolační vlastnosti s hodnotou prostupu tepla Uw = 0,73 − 0,9 W/m2K dle zvoleného typu. Výjimečná pevnost a stabilita profilu nabízí i minimální kroucení oken a umožňuje tak řešení větších prosklených ploch, než bylo doposud u plastových oken zvykem. Zcela ojedinělý je i vlastní design Plastového okna 76. Rovné hrany s minimálními poloměry zaoblení u rámu, křídla i zasklívacích lišt generují designové pojetí okna jako celku, který je nyní snadno zaměnitelný s oknem hliníkovým. A to i ve stylu vsazení zasklívacích lišt při pohledu z interiéru. To vše ovšem s výhodami oken plastových. V případě volby moderních tmavších barevných dekorů jako šedá nebo antracitová, je rozdíl téměř nepostřehnutelný. Tím se ještě více přibližuje představám architektů a investorů – a to jak v rámci individuální výstavby, rekonstrukcí, novostaveb až po velké developerské projekty.

Plastové okno 76 vhodně doplňuje stávající výrobkové portfolio společnosti PKS okna v oblasti plastových oken. Umožňuje zájemcům dopřát si designový luxus hliníkových oken v podání plastových – za příznivou cenu, s téměř neomezenou životností, výbornými technickými a tepelně izolačními vlastnostmi a minimálními požadavky na údržbu.

Pro více informací o sortimentu plastových oken společnosti PKS okna navštivte webové stánky:

https://www.pksokna.cz/plastova-okna