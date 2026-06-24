Ticho a styl v jednom: dveře se skrytými zárubněmi Dorsis
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Ticho a styl v jednom: dveře se skrytými zárubněmi Dorsis
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Moderní bydlení už dávno není jen o pěkném nábytku a barvě stěn. Stále větší roli hrají detaily, které na první pohled možná ani nevnímáme, ale jejich přítomnost zásadně ovlivňuje, jak se doma cítíme. Jedním z takových detailů jsou dveře se skrytými zárubněmi.
Co vlastně znamenají „skryté zárubně“?
Klasické dveře mají rám, který vystupuje ze zdi. Moderní minimalistické pojetí dveří Dorsis zárubně „schovává“, takže po zavření dveří vidíte čistou linii stěny a jen tenkou mezeru mezi zdí a dveřním křídlem. Výsledek působí nesmírně elegantně, minimalisticky a nadčasově.
Dveře se skrytými zárubněmi Dorsis – zárubeň a panty jsou skryté, viditelná je pouze tenká spára mezi zdí a dveřním křídlem
Dveře se skrytými zárubněmi nabízejí dva základní přístupy:
- splynutí se stěnou – dveřní křídlo může mít stejnou barvu nebo povrch jako stěna, takže prakticky zmizí,
- výrazný prvek interiéru – naopak lze zvolit kontrastní materiál, barvu či povrch a dveře se stanou designovou dominantou.
Díky své konstrukci se dveře a skryté zárubně Dorsis dokonale přizpůsobí prostoru. Mohou být vysoké až ke stropu, se světlíkem, šikminou do podkroví nebo klasickým nadpražím. Do zárubní i křídla lze integrovat technické doplňky, jako jsou samozavírače, zarážky nebo elektrické otevírání. Jinými slovy – dveře se skrytými zárubněmi nejsou jen krásné, ale i praktické a flexibilní.
Dveře Fortius 52 Akustik zvládnou snížit hluk až o 37 dB a zajistí tak skutečné pohodlí třeba v ložnici nebo dětských pokojích
Tiché zóny domova: proč zvolit variantu Akustik
Každý domov má místa, kde oceníme klid a soukromí – ložnice, dětský pokoj nebo pracovna. V těchto prostorech nestačí jen pěkný vzhled dveří, ale i jejich schopnost izolovat hluk.
Dveře se skrytými zárubněmi Dorsis Fortius Akustik dokážou snížit průchod hluku až o 37 dB. Díky speciální vnitřní konstrukci a automatické prahové liště zůstane běžný ruch domácnosti za dveřmi a vy si můžete užít opravdový klid.
Akustický komfort není luxus – je to základní prvek kvalitního bydlení. A když jej spojíte s minimalistickým designem skrytých zárubní, získáte dveře, které plní praktickou i estetickou funkci zároveň.
Dorsis Fortius 52 – na výběr máme téměř nekonečné množství variant povrchů. Od přírodních dýh přes nástřik či malbu až po betonové stěrky nebo obklady
Dveře se skrytými zárubněmi Dorsis nejsou jen dalším technickým prvkem interiéru. Jsou to dveře, které se stanou součástí architektury prostoru, podpoří čistý design a navíc – v akustické variantě – zajistí i tolik potřebný klid a soukromí.
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