Jak vybrat interiérové dveře
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Jak vybrat interiérové dveře
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Interiérové dveře ovlivňují nejen vzhled interiéru, ale také akustiku, soukromí a komfort každodenního používání domácnosti. Proto se při jejich výběru vyplatí sledovat nejen design, ale především konstrukci, výplň, způsob otevírání a vhodnost pro konkrétní místnost.
Způsob otevírání
Prvním krokem je volba typu interiérových dveří. Klasické otočné dveře poskytují dobré těsnění i zvukovou izolaci, vyžadují však dostatek místa pro otevření. Posuvné dveře naopak šetří prostor a jsou vhodné zejména do menších interiérů, je ale třeba počítat s o něco nižšími akustickými vlastnostmi.
Konstrukce a výplň dveří
Důležitým parametrem je také konstrukce dveřního křídla. Nejlehčí variantou jsou dveře s voštinovou výplní, které představují cenově dostupné řešení pro méně zatěžované místnosti. Vyšší pevnost i lepší útlum hluku nabízejí dveře s výplní z dutinkové nebo plné dřevotřísky. Náročnější zákazníci často volí rámové nebo masivní dveře, které vynikají dlouhou životností a odolností.
Volba podle místnosti
Při rozhodování doporučujeme zohlednit také účel místnosti. Do ložnic, pracoven nebo koupelen se zpravidla hodí plné dveře zajišťující větší soukromí. Pro obytné prostory nebo chodby mohou být lepší prosklené varianty, které propouštějí denní světlo.
Nezapomeňte na technické detaily
Opomenout nelze ani správné rozměry, orientaci otevírání, zárubeň nebo dveřní kování. Teprve správná kombinace všech těchto parametrů zajistí dlouhodobě bezproblémové používání.
Při výběru se proto vyplatí porovnat nejen vzhled jednotlivých modelů, ale i jejich technické vlastnosti. Širokou nabídku interiérových dveří různých konstrukcí, dekorů i způsobů otevírání najdete také v sortimentu BAUHAUS.