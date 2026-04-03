LUCERN otevírá nové sídlo se showroomem v Bavoryni
Společnost LUCERN dřevostavby představuje své nové sídlo v Bavoryni, které propojuje administrativní zázemí s moderním showroomem. Klientům nabízí jedinečnou možnost poznat kvalitu a řešení jejich budoucího bydlení na vlastní oči.
Společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. patří mezi dynamicky rostoucí české firmy, které se specializují na návrh a realizaci moderních rodinných domů na bázi dřevostaveb. Díky vlastnímu týmu architektů a projektantů nabízí klientům jak širokou škálu typových domů, tak i individuální řešení na míru. Firma klade důraz na kvalitu provedení, moderní technologie a energetickou efektivitu, což se odráží například v nabídce nízkoenergetických a pasivních domů.
Jednou z hlavních předností společnosti je komplexní přístup ke klientům. LUCERN zajišťuje celý proces výstavby – od prvotního návrhu přes projektovou dokumentaci až po samotnou realizaci a předání hotového domu. Tento model umožňuje zákazníkům mít plnou kontrolu nad projektem a zároveň jistotu transparentního průběhu i ceny. Díky dlouholetým zkušenostem a inovativnímu přístupu si firma vybudovala silnou pozici na trhu moderních dřevostaveb v České republice.
Významným krokem ve vývoji společnosti je také nové sídlo, které se nachází v Bavoryni. Moderní administrativní budova zde neslouží pouze jako zázemí firmy, ale zároveň funguje jako reprezentativní showroom pro klienty. Ti si zde mohou v reálném prostředí prohlédnout standardy provedení, materiály i možnosti vybavení budoucího domu. Dominantou objektu je mimo jiné designový „panorama room“ určený pro jednání s klienty, který podtrhuje důraz firmy na kvalitní zákaznický servis.
Nové sídlo v Bavoryni tak představuje nejen technologický a architektonický posun společnosti, ale také důkaz jejího růstu a ambicí do budoucna. Spojení kanceláří a showroomu na jednom místě vytváří ideální prostor pro inspiraci i efektivní komunikaci se zákazníky. LUCERN dřevostavby s.r.o. tím potvrzuje svou orientaci na moderní bydlení, inovace a maximální komfort pro své klienty, kteří hledají kvalitní a promyšlené řešení vlastního domova.