Stavba / Dřevostavby / RD Rýmařov radí: Jak se při sázení stromů vyhnout greenwashingu?

RD Rýmařov radí: Jak se při sázení stromů vyhnout greenwashingu?

Na Den Země řada firem hledá možnosti, jak se ke svátku ekologie a udržitelnosti připojit. RD Rýmařov, největší stavitel dřevostaveb u nás, za každý dům, který v budoucnu postaví, vysadí do českých lesů 200 sazenic.

Sázení stromů se v posledních letech stalo oblíbenou aktivitou mnoha firem, které se snaží udělat něco pro ochranu přírody a snížit svoji uhlíkovou stopu. Stoletý strom za svůj život může pohltit přibližně 872 kg CO 2, průměrná evropská domácnost ho ale za rok vyprodukuje přes 8 tun. K dosažení uhlíkové neutrality tedy sice stromy zdaleka nestačí, v životním prostředí ale mají nenahraditelnou roli. Aby ji strom mohl plnit po celý svůj život, potřebuje odbornou péči lesních hospodářů. Pokud firma nechce využívat sázení stromů jen jako marketingové gesto, ale opravdu přispět ke kvalitě životního prostředí, je spolupráce s profesionály naprosto zásadní.

RD Rýmařov: Musíme zasadit 80 000 stromků za rok

RD Rýmařov zahajuje v rámci oslav Dne Země projekt správného sázení stromů ve spolupráci s Českou lesnickou akademií Trutnov. K podobnému přístupu motivuje i ostatní firmy.

„Na jeden náš dům je potřeba průměrně 20 dospělých stromů. Teprve odborníci z akademie nám vysvětlili, že pokud je chceme vrátit do přírody, musíme zasadit zhruba desetkrát tolik sazenic. V našem případě to znamená až 200 vysazených stromků na jeden dům,“ říká Lukáš Foral, spoluzakladatel investiční skupiny Progresus Invest Holding, do níž patří RD Rýmařov. Společnost postaví ročně více než 400 rodinných domů, do českých lesů tak za rok 2022 plánuje vysadit minimálně 80 000 sazeniček druhově pestrých stromů.

Přežije jen desetina

Aby měla společnost jistotu, že se jejím stromkům bude dařit co nejlépe, nechá výsadbu na lesnících z České lesnické akademie Trutnov. „Zodpovědný přístup RD Rýmařov vítáme a i ostatním firmám doporučujeme se před sázením poradit s odborníky. Laici totiž většinou zasadí stromů málo a často nekvalitně, proto jich hodně zahyne. I při odborné výsadbě je navíc třeba počítat s tím, že některé sazenice uschnou, jiné sežere lesní zvěř, další se vytěží, aby silnější stromy měly dostatek prostoru k růstu. Zasazení jedné sazenice proto opravdu nestačí,“ vysvětluje Miloš Pochobradský, ředitel České lesnické akademie Trutnov.



Výpočet správného počtu stromů za RDR domy Výpočet správného počtu stromů za RDR domy

Kolik uhlíku pohltí strom?

Velkým tématem je při výsadbě stromů také offsetování oxidu uhličitého. Ve světě existuje několik odborných metodologií pro výpočet objemu uhlíku, který stromy absorbují. Pro hrubou představu může posloužit ale i jednoduchý výpočet. „Přesná kalkulace je velmi komplexní a my si ji necháváme zpracovat odborníky. Firmám ale doporučujeme alespoň zjednodušenou metodologii dánské neziskové organizace EcoTree. Při znalosti několika základních proměnných, jako je hmotnost, věk a objem vody v dospělých stromech, které budete sázet, si můžete udělat hrubou představu, kolik oxidu uhličitého za svůj život vaše stromy pohltí,“ shrnuje své tipy v oblasti udržitelnosti Lukáš Foral ze skupiny Progresus Invest Holding a dodává, že zkušenosti bude rád sdílet i s dalšími firmami. Případní zájemci se na něj mohou kdykoliv obrátit.