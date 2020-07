Stavba / Dřevostavby / Každý 7. rodinný dům v Česku je ze dřeva!

Každý 7. rodinný dům v Česku je ze dřeva!

V roce 2019 zaznamenalo celé stavebnictví mírný útlum oproti předchozím rokům, kdy docházelo každoročně k nárůstu výstavby. Nicméně, když se podíváme na konkrétní čísla, jsme nyní s výstavbou 18 390 rodinných domů za rok 2019 téměř na stejné hodnotě, jako tomu bylo v roce 2008, a to 18 930. Klesá však užitná plocha rodinných domů, a to z 138,8 m2 na 133,8 m2, tedy o 5 m2 na jednom rodinném domě. To může být dáno rostoucí cenou pozemků a stavebních materiálů.