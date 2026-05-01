V čele České komory architektů pokračuje Jan Kasl

1.5.2026
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Jednou z hlavních priorit ČKA zůstává snaha o zlepšování podmínek pro výkon profese architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Významným aktuálním tématem je rozsáhlá novela nového stavebního zákona, která je projednávána v Poslanecké sněmovně.

V čele České komory architektů pokračuje Jan Kasl, foto ČKA

Členové České komory architektů na XXXIII. valné hromadě zvolili nové zástupce do samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu. Představenstvo se následně sešlo na svém prvním zasedání v novém složení a zvolilo vedení České komory architektů. Předsedou zůstává Jan Kasl, který funkci zastává již od roku 2019. První místopředsedkyní se stala Markéta Zdebská, druhým místopředsedou David Mateásko.

Zvolené vedení ČKA, v němž došlo k obměně na pozici 2. místopředsedy, vstupuje do dalšího období s důrazem na prosazování stabilních podmínek pro výkon profese a na posilování role architekta při utváření kvalitního vystavěného prostředí. Komora se chce v následujícím období soustředit nejen na legislativu a každodenní podmínky praxe, ale také na širší témata, jako jsou dostupné bydlení, klimatická odolnost sídel, kvalita zadávání veřejných zakázek, digitalizace nebo využití umělé inteligence v oboru.

„Česká komora architektů musí i nadále vystupovat jako sebevědomá samosprávná organizace a současně jako důvěryhodný a spolehlivý partner státu, samospráv i veřejnosti. Vedle odborných a legislativních témat chceme dál prosazovat kvalitu vystavěného prostředí jako hodnotu, která má význam pro celou společnost,“ uvedl předseda ČKA Jan Kasl.




Programové priority ČKA pro následující období

Jednou z hlavních priorit ČKA zůstává snaha o zlepšování podmínek pro výkon profese architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Komora se chce v tomto směru zaměřit zejména na stavební legislativu, rekodifikaci územního plánování a digitalizaci, stejně jako na připravovanou novelu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Významným aktuálním tématem je rozsáhlá novela nového stavebního zákona, která je projednávána v Poslanecké sněmovně. Česká komora architektů se k ní aktivně vyjadřuje a usiluje o úpravu problematických ustanovení tak, aby změny přispěly ke stabilnějšímu právnímu prostředí a neoslabovaly kvalitu projektové přípravy ani postavení autorizovaných osob.
Důležitým tématem zůstává rovněž snižování přeregulovanosti ve výstavbě a jednání se zástupci politické reprezentace o dopadech dlouhodobé nestability stavebního práva na profesi i na kvalitu prostředí.

Vedle legislativy bude ČKA dále aktualizovat profesní standardy. Součástí priorit je rovněž rozvoj celoživotního vzdělávání, prohlubování spolupráce se školami architektury, větší pozornost rovným příležitostem v profesi i otevřená debata o proměně oboru v souvislosti s nástupem umělé inteligence.

Dalším velkým okruhem je péče o kvalitu vystavěného prostředí, architekturu sídel a krajiny. ČKA chce i nadále prosazovat architektonické soutěže jako legitimní a efektivní nástroj pro výběr kvalitních návrhů a usilovat o to, aby se důraz na kvalitu promítal také do dotačních titulů. Pokračovat bude i podpora městských a krajských architektů a snaha otevřít širší debatu o systémové roli státního architekta či vládního zmocněnce pro architekturu. Pozornost bude nadále věnována také prosazování a uplatňování vládní strategie Politika architektury a stavební kultury, a to napříč všemi zainteresovanými institucemi.




Tři otázky na předsedu Jana Kasla

S jakými cíli vstupuje nové vedení ČKA do dalšího období a na co se chcete soustředit především?

  • Budeme i nadále hájit zájmy všech našich členek a členů, zaměříme se na rovný přístup k profesi pro malé ateliéry působící často mimo centrum, v regionech, na podmínky v profesi pro ženy po mateřské dovolené i začínající kolegyně a kolegy. Musíme plně integrovat oblast krajinářské architektury do navrhování staveb a podporovat tak celostní pohled na tvorbu vystavěného prostředí a krajiny. Trvalým úkolem je obecně zlepšovat podmínky pro naši práci a posilovat vnímání role architektů ve společnosti. Chceme být vnímáni ne jako „experti na fasády“, ale jako odborníci na vytváření komplexního prostředí. Hodně práce nás čeká v oblasti legislativy – stát chystá další, již 13. novelu stavebního zákona a další nové vyhlášky. Nezastavitelně se prosazuje informační projektování (BIM), stejně jako využití umělé inteligence (AI), na které nejsme všichni připraveni. Musíme se pokusit o lepší odměňování naší práce a prosazení naší tvůrčí a koordinační role v celém procesu. To znamená být připraveni – vzděláni a orientováni v přívalu nových technologií a postupů. Svět se dnes mění rychleji než před sedmi lety.

Jak se podle Vás ČKA za sedm let pod Vaším vedením změnila?

  • Při svém zvolení v roce 2019 jsem chtěl dosáhnout posunu Komory od přísné „strážkyně pečetě“, správkyně či dohlížitelky na výkon profese k instituci spoluvytvářející prostředí, v němž architektura vzniká. Chtěl jsem změnit vnímání architektů jako exkluzivních tvůrců výjimečných staveb na spolutvůrce prostředí pro život celé společnosti, kteří nabízejí všestranné a profesionální služby v mnoha oblastech života – od vzdělávání dětí a osvěty dospělých po kvalitu veřejných zakázek a změnu pohledu na udržitelnost architektury a tvorby prostředí. Chtěl jsem dosáhnout lepší komunikace a viditelnosti ČKA ve veřejném prostoru. To se, myslím, postupně daří: jsme stále více vnímáni jako relevantní partner a tvůrce hodnot – odvolám se tu na již deset úspěšných ročníků České ceny za architekturu. Chtěl jsem víc otevřít Komoru novým a mladším členům, a to i v práci orgánů a pracovních skupin. Mám radost z víc než tisícovky předaných autorizačních osvědčení novým kolegyním a kolegům v uplynulých letech, stejně jako z růstu počtu úspěšných architektonických soutěží a realizovaných staveb novými členy Komory. Bohužel se nám stále nedaří zásadně zlepšit ekonomické podmínky výkonu profese a obecně ocenění duševní a kreativní práce. Také legislativní prostředí pro naši práci je stále málo stabilní a vstřícné, navzdory až enormnímu úsilí mnoha z nás při změnách zákonů a dalších předpisů. Daří se také prohlubovat propojení ČKA v rámci evropských profesních struktur, zejména Evropské rady architektů.

Co byste přál české architektuře i architektům a architektkám do dalších let?

  • Kvalitní a odpovědné investory, méně tlaku na cenu a větší důraz na výsledný návrh, férovou odměnu za nekončící hodiny strávené hledáním nejlepšího návrhu z mnoha variant, respekt klientů, zadavatelů i veřejnosti, ale i ostatních profesí, které se na výsledku podílejí. Odvahu navrhovat stavby, které budou udržitelné v celém životním cyklu, kvalitní, s nadčasovým designem a které budou přinášet nové hodnoty do místa vzniku. Stavby, které budou zakotvené v regionu, a přesto atraktivní pro mezinárodní scénu – tedy úspěšné v kontextu evropské a světové architektury. Přeji všem hodně zdraví a osobní spokojenosti, bez nichž se nedá zvládat pracovní stres, kvalitní tým spolupracovníků, slušné finanční ocenění za vloženou invenci a hodiny dřiny na projektech, mnoho dobrých zadání od osvícených klientů a četné úspěchy v architektonických soutěžích, ale také vlídnější legislativní prostředí, aby se skvělé návrhy staly neméně dobrými realizacemi.

Předseda Jan Kasl stojí v čele České komory architektů od roku 2019. Do své role dlouhodobě přináší zkušenost architekta, urbanisty i člověka, který se řadu let pohyboval ve veřejné správě a komunální politice. Ve své odborné i veřejné práci se soustavně věnuje vztahu architektury, města a veřejného zájmu, otázkám strategického a prostorového plánování i kvalitě vystavěného prostředí v širších souvislostech. V čele ČKA prosazuje aktivní, odborně respektovanou a srozumitelně komunikující profesní komoru, která hájí zájmy autorizovaných architektů a současně vstupuje do veřejné debaty o podobě měst, krajiny i stavební kultury.

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXXIII. valné hromadě, která se konala v sobotu 25. dubna na Fakultě architektury ČVUT v Praze, proběhly volby do samosprávných orgánů ČKA. Předsedové a místopředsedové jednotlivých orgánů byli následně zvoleni jejich členy na ustavujících zasedáních. Představenstvo ČKA (zasedalo 28. dubna)

  • Předseda: Jan Kasl
  • 1. místopředsedkyně: Markéta Zdebská, 2. místopředseda: David Mateásko
  • V představenstvu dále působí: Karel Bařinka (nově zvolený člen), Petr Hornát, Karolína Kripnerová, Pavel Martinek, Viktor Odstrčilík, Ondřej Remeš, Lukáš Soukup (nově zvolený člen), Kristýna Stará (nově zvolená členka), Milan Svoboda (nově zvolený člen).
Dozorčí rada ČKA (zasedala 28. dubna)
  • Předseda: Miroslav Holubec
  • 1. místopředseda: Mirko Lev, 2. místopředseda: Vít Podráský
  • V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Jana Janíková, Martina Kameníková, Josef Patrný, Ondřej Tuček a Václav Zůna.
Stavovský soud ČKA (zasedal 30. dubna)
  • Předseda: Milan Kopeček
  • Místopředseda: Milan Nytra
  • Ve Stavovském soudu dále působí: Markéta Bromová, Lukáš Janáč, Luděk Jasiok, Tomáš Novotný, Marie Římalová a Josef Vrana.

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...

