V čele České komory architektů pokračuje Jan Kasl
Členové České komory architektů na XXXIII. valné hromadě zvolili nové zástupce do samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu. Představenstvo se následně sešlo na svém prvním zasedání v novém složení a zvolilo vedení České komory architektů. Předsedou zůstává Jan Kasl, který funkci zastává již od roku 2019. První místopředsedkyní se stala Markéta Zdebská, druhým místopředsedou David Mateásko.
Zvolené vedení ČKA, v němž došlo k obměně na pozici 2. místopředsedy, vstupuje do dalšího období s důrazem na prosazování stabilních podmínek pro výkon profese a na posilování role architekta při utváření kvalitního vystavěného prostředí. Komora se chce v následujícím období soustředit nejen na legislativu a každodenní podmínky praxe, ale také na širší témata, jako jsou dostupné bydlení, klimatická odolnost sídel, kvalita zadávání veřejných zakázek, digitalizace nebo využití umělé inteligence v oboru.
„Česká komora architektů musí i nadále vystupovat jako sebevědomá samosprávná organizace a současně jako důvěryhodný a spolehlivý partner státu, samospráv i veřejnosti. Vedle odborných a legislativních témat chceme dál prosazovat kvalitu vystavěného prostředí jako hodnotu, která má význam pro celou společnost,“ uvedl předseda ČKA Jan Kasl.
Programové priority ČKA pro následující období
Jednou z hlavních priorit ČKA zůstává snaha o zlepšování podmínek pro výkon profese architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Komora se chce v tomto směru zaměřit zejména na stavební legislativu, rekodifikaci územního plánování a digitalizaci, stejně jako na připravovanou novelu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Významným aktuálním tématem je rozsáhlá novela nového stavebního zákona, která je projednávána v Poslanecké sněmovně. Česká komora architektů se k ní aktivně vyjadřuje a usiluje o úpravu problematických ustanovení tak, aby změny přispěly ke stabilnějšímu právnímu prostředí a neoslabovaly kvalitu projektové přípravy ani postavení autorizovaných osob.
Důležitým tématem zůstává rovněž snižování přeregulovanosti ve výstavbě a jednání se zástupci politické reprezentace o dopadech dlouhodobé nestability stavebního práva na profesi i na kvalitu prostředí.
Vedle legislativy bude ČKA dále aktualizovat profesní standardy. Součástí priorit je rovněž rozvoj celoživotního vzdělávání, prohlubování spolupráce se školami architektury, větší pozornost rovným příležitostem v profesi i otevřená debata o proměně oboru v souvislosti s nástupem umělé inteligence.
Dalším velkým okruhem je péče o kvalitu vystavěného prostředí, architekturu sídel a krajiny. ČKA chce i nadále prosazovat architektonické soutěže jako legitimní a efektivní nástroj pro výběr kvalitních návrhů a usilovat o to, aby se důraz na kvalitu promítal také do dotačních titulů. Pokračovat bude i podpora městských a krajských architektů a snaha otevřít širší debatu o systémové roli státního architekta či vládního zmocněnce pro architekturu. Pozornost bude nadále věnována také prosazování a uplatňování vládní strategie Politika architektury a stavební kultury, a to napříč všemi zainteresovanými institucemi.
Tři otázky na předsedu Jana Kasla
S jakými cíli vstupuje nové vedení ČKA do dalšího období a na co se chcete soustředit především?
- Budeme i nadále hájit zájmy všech našich členek a členů, zaměříme se na rovný přístup k profesi pro malé ateliéry působící často mimo centrum, v regionech, na podmínky v profesi pro ženy po mateřské dovolené i začínající kolegyně a kolegy. Musíme plně integrovat oblast krajinářské architektury do navrhování staveb a podporovat tak celostní pohled na tvorbu vystavěného prostředí a krajiny. Trvalým úkolem je obecně zlepšovat podmínky pro naši práci a posilovat vnímání role architektů ve společnosti. Chceme být vnímáni ne jako „experti na fasády“, ale jako odborníci na vytváření komplexního prostředí. Hodně práce nás čeká v oblasti legislativy – stát chystá další, již 13. novelu stavebního zákona a další nové vyhlášky. Nezastavitelně se prosazuje informační projektování (BIM), stejně jako využití umělé inteligence (AI), na které nejsme všichni připraveni. Musíme se pokusit o lepší odměňování naší práce a prosazení naší tvůrčí a koordinační role v celém procesu. To znamená být připraveni – vzděláni a orientováni v přívalu nových technologií a postupů. Svět se dnes mění rychleji než před sedmi lety.
Jak se podle Vás ČKA za sedm let pod Vaším vedením změnila?
- Při svém zvolení v roce 2019 jsem chtěl dosáhnout posunu Komory od přísné „strážkyně pečetě“, správkyně či dohlížitelky na výkon profese k instituci spoluvytvářející prostředí, v němž architektura vzniká. Chtěl jsem změnit vnímání architektů jako exkluzivních tvůrců výjimečných staveb na spolutvůrce prostředí pro život celé společnosti, kteří nabízejí všestranné a profesionální služby v mnoha oblastech života – od vzdělávání dětí a osvěty dospělých po kvalitu veřejných zakázek a změnu pohledu na udržitelnost architektury a tvorby prostředí. Chtěl jsem dosáhnout lepší komunikace a viditelnosti ČKA ve veřejném prostoru. To se, myslím, postupně daří: jsme stále více vnímáni jako relevantní partner a tvůrce hodnot – odvolám se tu na již deset úspěšných ročníků České ceny za architekturu. Chtěl jsem víc otevřít Komoru novým a mladším členům, a to i v práci orgánů a pracovních skupin. Mám radost z víc než tisícovky předaných autorizačních osvědčení novým kolegyním a kolegům v uplynulých letech, stejně jako z růstu počtu úspěšných architektonických soutěží a realizovaných staveb novými členy Komory. Bohužel se nám stále nedaří zásadně zlepšit ekonomické podmínky výkonu profese a obecně ocenění duševní a kreativní práce. Také legislativní prostředí pro naši práci je stále málo stabilní a vstřícné, navzdory až enormnímu úsilí mnoha z nás při změnách zákonů a dalších předpisů. Daří se také prohlubovat propojení ČKA v rámci evropských profesních struktur, zejména Evropské rady architektů.
Co byste přál české architektuře i architektům a architektkám do dalších let?
- Kvalitní a odpovědné investory, méně tlaku na cenu a větší důraz na výsledný návrh, férovou odměnu za nekončící hodiny strávené hledáním nejlepšího návrhu z mnoha variant, respekt klientů, zadavatelů i veřejnosti, ale i ostatních profesí, které se na výsledku podílejí. Odvahu navrhovat stavby, které budou udržitelné v celém životním cyklu, kvalitní, s nadčasovým designem a které budou přinášet nové hodnoty do místa vzniku. Stavby, které budou zakotvené v regionu, a přesto atraktivní pro mezinárodní scénu – tedy úspěšné v kontextu evropské a světové architektury. Přeji všem hodně zdraví a osobní spokojenosti, bez nichž se nedá zvládat pracovní stres, kvalitní tým spolupracovníků, slušné finanční ocenění za vloženou invenci a hodiny dřiny na projektech, mnoho dobrých zadání od osvícených klientů a četné úspěchy v architektonických soutěžích, ale také vlídnější legislativní prostředí, aby se skvělé návrhy staly neméně dobrými realizacemi.
Předseda Jan Kasl stojí v čele České komory architektů od roku 2019. Do své role dlouhodobě přináší zkušenost architekta, urbanisty i člověka, který se řadu let pohyboval ve veřejné správě a komunální politice. Ve své odborné i veřejné práci se soustavně věnuje vztahu architektury, města a veřejného zájmu, otázkám strategického a prostorového plánování i kvalitě vystavěného prostředí v širších souvislostech. V čele ČKA prosazuje aktivní, odborně respektovanou a srozumitelně komunikující profesní komoru, která hájí zájmy autorizovaných architektů a současně vstupuje do veřejné debaty o podobě měst, krajiny i stavební kultury.
Kompletní složení orgánů ČKA
Na XXXIII. valné hromadě, která se konala v sobotu 25. dubna na Fakultě architektury ČVUT v Praze, proběhly volby do samosprávných orgánů ČKA. Předsedové a místopředsedové jednotlivých orgánů byli následně zvoleni jejich členy na ustavujících zasedáních. Představenstvo ČKA (zasedalo 28. dubna)
- Předseda: Jan Kasl
- 1. místopředsedkyně: Markéta Zdebská, 2. místopředseda: David Mateásko
- V představenstvu dále působí: Karel Bařinka (nově zvolený člen), Petr Hornát, Karolína Kripnerová, Pavel Martinek, Viktor Odstrčilík, Ondřej Remeš, Lukáš Soukup (nově zvolený člen), Kristýna Stará (nově zvolená členka), Milan Svoboda (nově zvolený člen).
- Předseda: Miroslav Holubec
- 1. místopředseda: Mirko Lev, 2. místopředseda: Vít Podráský
- V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Jana Janíková, Martina Kameníková, Josef Patrný, Ondřej Tuček a Václav Zůna.
- Předseda: Milan Kopeček
- Místopředseda: Milan Nytra
- Ve Stavovském soudu dále působí: Markéta Bromová, Lukáš Janáč, Luděk Jasiok, Tomáš Novotný, Marie Římalová a Josef Vrana.
Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...